رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به دو جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران، گفت: دشمن پس از ناکامی در اهداف خویش، امروز وارد یک جنگ شناختی و همه جانبه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی در همایشی ودر جمع مدیران، معاونین و مشاورین آموزش و پرورش شهرستان شیراز که در تالار سعدی مجموعه فرهنگیان برگزار شد، به تشریح اهداف و نیات دشمن در قبال ایران پرداخت و گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در دو نبرد ۱۲روزه و ۳۹ روزه نتوانستند اهداف خود را که براندازی ایران بود محقق کنند لذا امروز با تغییر رویکرد به یک جنگ شناختی همه جانبه روی آورده‌اند.

او افزود: امروز نقش مدیران و معلمان ما در خنثی سازی اهداف دشمن و مقابله با ایشان کمتر از نقش فرماندهان و سربازان ما در میدان جنگ سخت نیست بلکه بیشتر است چراکه جنگ شناختی دشمن نیازمند آگاهی و شناخت و آگاه کردن عموم مردم از نیات پلید دشمن است.

عزیزی خاطرنشان کرد: فرهنگیان ما می‌توانند با حرف و کلام خود اثرگذار بوده و واقعیت‌های موجود را به دانش آموزان و سایر اقشار جامعه منتقل کنند و در این جنگ نرم و شناختی دست برتر را داشته باشند.

او با دعوت از همه مدیران و معلمان به احساس مسئولیت در برهه کنونی بیان داشت: به فضل الهی و تلاش و کوشش همه ارکان، کشور از این مرحله نیز عبور خواهد کرد و در این راستا نقش فرهنگیان ما در این گذار تاریخی بی نظیر است.

عزیزی همچنین با بیان اینکه معلم و محتوا دو مساله اصلی آموزش و پرورش است گفت: منزلت و شان معلم باید در حد اعلی حفظ شود و با ایجاد محتوا‌های انسان ساز و جامعه ساز به رسالت اصلی معلمی رسید که همچون رسالت پیامبری عظیم و سترگ است.

او تاکید کرد: همه ارکان و قوای نظام نیز وظیفه دارند به آموزش و پرورش کمک کنند تا اهداف عالیه نظام که ساختن یک کشور ایده آل و توسعه یافته و انسان‌های در تراز مبتنی بر اخلاق والای انسانی و اسلامی است، محقق شود.

منبع: دفتر نماینده مجلس در شیراز 

برچسب ها: فرهنگیان ، مدارس ، استان فارس ، کمیسیون امنیت ملی مجلس ، آینده اقتصادی
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