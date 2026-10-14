باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - بابک خواجه‌پاشا، کارگردان اپیزود «مرزبان» از مجموعه «سرو، سپید، سرخ» در رابطه با سخنان خود مبنی بر اینکه یک پلان از «سرو سپید سرخ» به جوایز اسکار و کن و ونیز می‌ارزد، گفت: مگر می‌ارزد آدم خانواده خود را به ثروت یا موفقیت بفروشد؟ هیچ‌چیزی مانند موفقیت، محبوبیت، دیده شدن و جوایز نمی‌ارزد به اینکه در جایی بایستیم که مناسب ایران‌مان نباشد.

خواجه‌پاشا ادامه داد: اگر جایزه‌ای نصیب شود که برای کشورمان آبروداری کند، قطعاً شریف است. من زمانی که آقای فرهادی اسکارش را دریافت کرد، دو سه روز آرام و قرار نداشتم؛ چون بسیار خوشحال بودم. یا وقتی آقای مجیدی عزیز نامزد شد، بسیار خوشحال بودم. برای من هم خوشحال‌کننده است که اعتباری بیاورم تا آبروی کشورم شود؛ نه اینکه جایزه‌ای بگیرم که بشود ضد آبروی مملکتم! و بخواهند کشورم، جوانان و مادرانشان را نقد کنند. آن جایزه نمی‌ارزد!

کارگردان «سرو، سپید، سرخ» درباره نحوه همکاری‌اش با این مجموعه توضیح داد: ما وقتی وارد فضای کار هنری می‌شویم، یعنی آدم‌های احساسی هستیم. آن روز حسم به من گفت باید کاری کنم، تا دلم آرام بگیرد. امیدوارم مردم از این سریال خوششان آمده باشد. گاهی خطرات جنگ می‌ارزد و هر خطری که سریال داشت، به شدت لذت‌بخش بود.