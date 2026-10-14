باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی سخنانی در اجلاس صندوق بین المللی پول در بانکوک با اشاره به جنگ تحمیلی امریکا و اسرائیل علیه ایران که همراه با اعمال حداکثر تحریم و فشار‌های اقتصادی امریکا می‌باشد تاکید کرد: به‌رغم همه این فشارها، اقتصاد ایران تاب‌آوری بسیار خوبی از خود نشان داده است و ادعای فروپاشی اقتصاد ایران توهمی بیش نیست.

همتی در این اجلاس گفت: اولویت‌های ما در بانک مرکزی، مهار تورم، تثبیت انتظارات تورمی، حفظ ثبات مالی و تداوم خدمات بانکی و نظام پرداخت است.

او تاکید کرد: بانک مرکزی ایران، به‌رغم فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های آمریکا، با تأمین ارز نیاز‌های اساسی و داروی کشور و مهار شتاب تورم، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی داشته است. ما به انضباط پولی، تقویت چارچوب‌های سیاستی و رفع عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان متعهدیم و این تلاش‌ها باید با لحاظ شوک‌های بیرونی و محدودیت‌های مالی که فضای سیاست‌گذاری و اثربخشی سیاست‌ها را محدود می‌کنند، ارزیابی شوند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: تداوم وضعیت منطقه، بازار‌های انرژی، حمل‌ونقل، تجارت و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ثبات، مستلزم احترام به حاکمیت و دغدغه‌های مشروع امنیتی، همراه با همکاری بر پایه مسئولیت‌پذیری متقابل و منافع مشترک است. این تحولات، پاسخی روشن‌تر و فعالانه‌تر از صندوق در راستای مأموریت آن برای تقویت همکاری پولی بین‌المللی و نظارت بر عملکرد مؤثر نظام پولی بین‌المللی می‌طلبد.

همتی تاکید کرد: انتظار داریم صندوق در فعالیت‌های نظارتی دوجانبه و چندجانبه خود، آثار اقتصادی جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی را با همان دقتی بررسی کند که سیاست‌های داخلی را ارزیابی می‌کند. این مسئولیت، مستلزم تحلیل با معیار‌های یکسان برای همه اعضا و گفت‌وگوی فعال میان اعضا درباره اقدامات لازم برای کاهش این آثار است.

منبع: بانک مرکزی