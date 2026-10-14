باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر محمدباقر ملکپور اظهار داشت: واکسن‌های آنفلوآنزا چینی در شرکت‌های توزیع‌کننده و داروخانه‌ها موجود است، اما استقبال کم مردم از این واکسن‌ها موجب شده است برخی داروخانه‌ها تمایل کمتری به تهیه و عرضه آنها داشته باشند.

وی ادامه داد: مشکل اصلی در زمینه واکسن، کمبود واکسن‌های موجود نیست، بلکه تمایل برخی مردم و پزشکان به استفاده از واکسن فرانسوی است؛ این در حالی است که واکسن چینی به میزان کافی در استان و کشور وجود دارد.

به گفته وی، واکسن فرانسوی از طریق داروخانه‌ها با قیمت یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان عرضه می‌شود، در حالی که واکسن روسی به‌صورت رایگان از طریق مراکز بهداشتی و درمانی در اختیار گروه‌های واجد شرایط قرار می‌گیرد و واکسن چینی نیز برای استفاده عمومی در دسترس است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در دستورالعمل موجود، واکسن فرانسوی برای گروه‌های خاص توصیه شده است افزود: سایر افراد می‌توانند از واکسن‌های چینی و روسی استفاده کنند.

وی تامین واکسن در مراحل بعدی را وابسته به میزان تخصیص کشوری و سهم استان دانست و گفت: محموله‌های بعدی بر اساس روند تامین واکسن در کشور به استان اختصاص خواهد یافت.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به کمبود ۴۰۰ قلم دارو در چهارمحال و بختیاری و کشور گفت: این کمبود‌ها شامل دارو‌های وارداتی و تولید داخل است که بخشی از آن به مشکلات واردات دارو و بخشی دیگر به تامین مواد اولیه تولید دارو بازمی‌گردد.

ملک‌پور با بیان اینکه کمبود دارو محدود به چهارمحال و بختیاری نیست و در سطح کشور نیز وجود دارد اظهار داشت: برخی دارو‌ها مانند دارو‌های مورد نیاز بیماران قلبی، به‌دلیل محدودیت در میزان موجودی، با سهمیه‌بندی در استان‌ها توزیع می‌شوند.

ملکپور با بیان اینکه سهم چهارمحال و بختیاری از دارو‌های کشور حدود ۱.۲ درصد است افزود: سهمیه دارویی استان از سوی وزارت بهداشت تعیین و تامین می‌شود و توزیع دارو‌های کمیاب نیز بر اساس سهمیه‌های اختصاص‌یافته انجام می‌گیرد.

وی افزود: در مواردی که دارو به‌صورت سهمیه‌ای توزیع می‌شود، میزان موجودی و محل تامین آن مشخص است و شرکت توزیع‌کننده نیز مجاز نیست داروی اختصاص‌یافته را خارج از چارچوب تعیین‌شده در اختیار سایر داروخانه‌ها یا استان‌ها قرار دهد.



ملک‌پور با اشاره به ثبت و پیگیری شکایت‌های مردمی در حوزه دارو گفت: شهروندان می‌توانند شکایت‌های خود درباره قیمت دارو و سایر تخلفات را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند و موارد ثبت‌شده مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.