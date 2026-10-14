باشگاه خبرنگاران جوان - روح الله اسدی مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در حاشیه مجمع بین‌المللی جوانان کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه تاجیکستان، با نمایندگان گروه‌های جوانان کشور‌های چین، پاکستان، قزاقستان، روسیه، بلاروس و ازبکستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

این دیدار‌ها با هدف تبادل تجربیات در حوزه سیاست‌گذاری و ساماندهی امور جوانان، بررسی ظرفیت‌های همکاری مشترک و تقویت ارتباطات میان نهاد‌های متولی جوانان برگزار شد.

اسدی در این نشست‌ها، ضمن معرفی ظرفیت‌ها و تجربیات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت و ساماندهی امور جوانان، بر ضرورت توسعه همکاری‌های بین‌المللی، بهره‌گیری از تجربیات موفق کشور‌ها و تقویت نقش جوانان در فرایند‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای مشارکت اجتماعی جوانان و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، توجه به حکمرانی جوانان و فراهم‌سازی بستر‌های مؤثر برای نقش‌آفرینی نسل جدید را از محور‌های مهم همکاری‌های مشترک دانست.

در ادامه این گفت‌وگوها، زمینه‌های همکاری در حوزه توانمندسازی جوانان، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، تبادل تجربیات در زمینه سیاست‌گذاری امور جوانان، گسترش ارتباطات میان تشکل‌های جوانان و طراحی برنامه‌های مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اقتصادی کشور‌های منطقه، بر ضرورت ایجاد شبکه‌های ارتباطی پایدار میان نهاد‌های متولی جوانان و فراهم‌سازی فرصت‌های بیشتر برای گفت‌و‌گو، انتقال تجربیات و اجرای ابتکارات مشترک تأکید شد.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، جوانان را از مهم‌ترین سرمایه‌های توسعه پایدار و تقویت روابط میان ملت‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد که تعاملات شکل‌گرفته در حاشیه این مجمع، زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های حاضر باشد.

این دیدار‌ها در راستای بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی جوانان و تقویت تعاملات منطقه‌ای برگزار شد و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های آتی در حوزه جوانان باشد.

منبع: وزارت ورزش