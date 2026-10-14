رئیس جهاددانشگاهی از ارائه رایگان خدمات درمانی سرطان سینه به بانوان مشمول سه دهک پایین درآمدی جامعه در پژوهشگاه ملی سرطان این نهاد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی منتظری در آستانه ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، با اشاره به اهمیت فراهم‌کردن دسترسی عادلانه به خدمات سلامت در شرایط فعلی کشور و لزوم افزایش تاب‌آوری نظام سلامت و خانواده‌ها در برابر هزینه‌های سنگین درمان، از اجرای طرح درمان رایگان سرطان سینه برای بانوان مشمول دهک‌های یک تا سه درآمدی در پلی‌کلینیک فوق‌تخصصی پژوهشگاه ملی سرطان جهاددانشگاهی خبر داد.

وی با اشاره به اینکه افزایش قابل‌ملاحظه هزینه‌های درمان در شرایط ویژه کنونی کشور، فشار اقتصادی قابل‌توجهی را بر خانواده‌ها وارد کرده و توانایی آنان را برای تأمین هزینه‌های دارو و درمان تحت تأثیر قرار داده است، اظهار کرد: در چنین شرایطی، برخورداری از خدمات تشخیصی و درمانی مناسب، از نیازهای اساسی هر فرد است و نباید محدودیت‌های اقتصادی، مانعی برای دریافت خدمات درمانی موردنیاز بیماران، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، ایجاد کند.

منتظری با تأکید بر نقش بانوان در تحکیم بنیان خانواده افزود: تشخیص زودهنگام و شروع درمان سرطان سینه به‌عنوان شایع‌ترین سرطان در میان زنان، تأثیر بسزایی در موفقیت روند درمان دارد، در حالی که تأخیر در تشخیص و درمان می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای بیمار و خانواده وی به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی پژوهشگاه ملی سرطان جهاددانشگاهی تصریح کرد: پژوهشگاه ملی سرطان با بیش از چهار دهه تجربه در حوزه پیشگیری، تشخیص، درمان و آموزش سرطان، به‌ویژه سرطان پستان، تصمیم گرفته است با تکیه بر منابع و ظرفیت‌های داخلی خود، در کنار فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه، نقش مؤثری در کاهش موانع اقتصادی دسترسی بیماران به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی ایفا کند.

رئیس جهاددانشگاهی همچنین بر ضرورت تداوم و توسعه برنامه‌های حمایتی و تقویت رویکرد مسئولیت اجتماعی در مجموعه‌های وابسته به این نهاد تأکید کرد.

منبع: جهاد دانشگاهی

برچسب ها: جهاد دانشگاهی ، درمان رایگان ، بیماری سرطان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۶:۰۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
با سلام. آزاده و جانباز ۳۳ درصد اعصاب و روان هستم برای سرماخوردگی دکتر رفتم بابت سرم و مسکن و جنتامایسین مبلغ ۷۵۰ هزار تومان از من که بیمه تکمیلی جانبازی دارم دریافت کردن و گرفتن.
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