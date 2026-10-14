باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر جهانگیر روز چهارشنبه در جریان سفر به استان مرکزی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی گفت: در حدود ۲ ماه گذشته، پیگیری مسائل و مشکلات جاری کشور با رویکردی مسئله‌محور در سازمان بازرسی کل کشور دنبال شده و در این راستا، با ۱۴ وزیر دولت به‌صورت مستقیم یا با حضور معاونان مربوطه جلساتی برگزار شده است.

وی بیان کرد: این جلسات با اولویت وزارتخانه‌های اقتصادی از جمله نفت، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برگزار شده تا در حوزه‌هایی که ورود سازمان بازرسی می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش رضایتمندی عمومی کمک کند، اقدامات لازم با سرعت بیشتری انجام شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: همچنین نشست‌هایی با معاونان رئیس‌جمهور، از جمله مسئولان حوزه اجرایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و محیط زیست، برای بررسی راهکارهای رفع مشکلات مردم برگزار شده است.

جهانگیر بیان کرد: در کنار این اقدامات، از شماری از اقتصاددانان، وزیران پیشین، رؤسای سابق بانک‌ها و مسئولان ادوار سازمان برنامه و بودجه دعوت شد تا راهکارهای کوتاه‌مدت و عملیاتی برای عبور از شرایط فعلی کشور ارائه کنند.

وی گفت: ساماندهی شرکت‌های زیان‌ده و بررسی پرداخت پاداش در این شرکت‌ها، به‌ویژه در مواردی که با وجود زیان‌دهی پرداخت پاداش صورت می‌گیرد، از جمله محورهای بررسی سازمان بازرسی است، چراکه این اقدامات باید با قوانین و مقررات انطباق داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بررسی‌ها علاوه بر شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به دولت و مؤسسات و شرکت‌های عمومی غیردولتی را نیز دربر می‌گیرد و این اقدامات به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی در حال پیگیری است.

جهانگیر تاکید کرد: رویکرد کنونی سازمان بازرسی، پرهیز از پرداختن به مسائل کوچک و تمرکز بر موضوعاتی است که حل‌وفصل آنها می‌تواند به‌صورت گسترده و در سطح ملی، مشکلات مردم را کاهش دهد.

وی، هدف از این اقدامات را کمک به مردم، بهبود شرایط معیشتی و افزایش تاب‌آوری جامعه عنوان کرد و گفت: در کنار پیگیری‌های اجرایی و نظارتی، استفاده از دیدگاه‌ها و رهنمودهای شخصیت‌های علمی، فقهی و انقلابی نیز می‌تواند در پیشبرد امور و حل مسائل کشور موثر باشد.