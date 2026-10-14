باشگاه خبرنگاران جوان - جلال موسوی خطیر در حاشیه هشتادوششمین جلسه این ستاد با تشریح مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست اظهار کرد: در این جلسه دو موضوع مهم شامل برگزاری دومین همایش ملی حکمرانی تعلیم و تربیت با محوریت پیام مقام معظم رهبری و بررسی دستورالعمل جذب دانشجویان مستعد در چارچوب بسته سیاستی کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری درباره تعلیم و تربیت و فرهنگ افزود: در پی این پیام، نشست‌های تخصصی متعددی با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان برگزار شد و بررسی‌های انجام‌شده نشان داد منابع علمی و دانشی موجود در این حوزه محدود است و ضرورت دارد ابعاد مختلف این موضوع با مشارکت جامعه علمی و پژوهشی کشور بررسی شود.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بر همین اساس، تصمیم گرفته شد دومین همایش ملی حکمرانی تعلیم و تربیت با محوریت موضوع مطرح‌شده در پیام مقام معظم رهبری برگزار شود. پیش از این، نخستین همایش ملی حکمرانی تعلیم و تربیت در سال ۱۴۰۳ برگزار شده بود و اکنون برگزاری دومین دوره این همایش در دستور کار قرار گرفته است.

موسوی خطیر تصریح کرد: در این جلسه اهداف، محورهای اصلی و ترکیب شورای سیاست‌گذاری این همایش مشخص شد و ستاد تعلیم و تربیت مأموریت یافت اقدامات لازم را برای برگزاری آن پیگیری کند.

بررسی دستورالعمل جذب دانشجویان مستعد به حرفه معلمی

وی در ادامه با اشاره به دومین دستور جلسه ستاد تعلیم و تربیت گفت: یکی از موضوعات مهم این نشست، بررسی دستورالعمل مربوط به آیین‌نامه استعداد معلمی دانشجویی در چارچوب بسته سیاستی کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان بود.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این دستورالعمل پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با دانشگاه فرهنگیان تدوین و نهایی شد و در جلسه ستاد ارائه شد. اعضای ستاد نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مفاد آن مطرح کردند و مقرر شد پس از طی مراحل لازم، زمینه اجرای این دستورالعمل فراهم شود.

موسوی خطیر با تشریح فلسفه تدوین این آیین‌نامه اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این سیاست، استفاده از ظرفیت ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و حرکت به سمت کاهش وابستگی به آزمون‌های استخدامی ماده ۲۸ در فرایند تأمین نیروی انسانی آموزش‌وپرورش است.

وی ادامه داد: سیاست اصلی در تربیت و جذب معلم، استفاده از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان است؛ با این حال، محدودیت ظرفیت پذیرش این دانشگاه موجب شده است بخشی از افراد مستعد و علاقه‌مند به حرفه معلمی، به دلایل مختلف امکان ورود به دانشگاه فرهنگیان را در زمان شرکت در آزمون سراسری نداشته باشند.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: برخی از این افراد اکنون در دانشگاه‌های برتر کشور مشغول تحصیل هستند و علاوه بر توانمندی علمی، از استعداد، علاقه و انگیزه لازم برای ورود به حرفه معلمی برخوردارند. آیین‌نامه جدید با هدف شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت این گروه از دانشجویان تدوین شده است.

موسوی خطیر درباره شیوه اجرای این طرح توضیح داد: بر اساس دستورالعمل پیشنهادی، دانشجویان مستعد دانشگاه‌های برتر پس از گذراندن دو سال از دوره تحصیل خود، در صورت برخورداری از شرایط علمی، استعداد معلمی و علاقه به این حرفه، می‌توانند برای ورود به مسیر تربیت معلم اقدام کنند.

وی افزود: این دانشجویان در دو سال پایانی، تحصیلات دانشگاهی خود را در همان دانشگاه محل پذیرش ادامه می‌دهند و هم‌زمان دوره‌های تربیتی و مهارت‌های موردنیاز حرفه معلمی را در دانشگاه فرهنگیان می‌گذرانند.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مزیت‌های این شیوه جذب گفت: پیش از این، بخشی از نیروهای جذب‌شده از مسیر ماده ۲۸، دوره‌های آموزشی و مهارتی خود را عمدتاً در قالب آموزش‌های بدو خدمت یا دوره‌های محدود تربیتی طی می‌کردند و فرصت کافی برای حضور در محیط تربیتی دانشگاه فرهنگیان و آشنایی عمیق با مبانی تعلیم و تربیت نداشتند.

وی تصریح کرد: در شیوه جدید، دانشجویان دست‌کم دو سال با فضای آموزشی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان ارتباط خواهند داشت و این فرصت فراهم می‌شود که علاوه بر فراگیری دانش و مهارت‌های تخصصی، نگرش تربیتی و هویت حرفه‌ای معلمی نیز در آنان تقویت و نهادینه شود.

موسوی خطیر خاطرنشان کرد: هدف آن است که افراد مستعد، پیش از ورود به کلاس درس، با مبانی تربیتی، ویژگی‌های حرفه معلمی و مسئولیت‌های آموزشی و پرورشی این شغل آشنایی کافی پیدا کنند.

معدل حداقل ۱۶ و برخورداری از استعداد معلمی؛ از شرایط جذب دانشجویان

وی درباره شرایط دانشجویان مشمول این دستورالعمل اظهار کرد: دانشجویانی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند که در دانشگاه‌های برتر کشور تحصیل کرده و دارای معدل حداقل ۱۶ باشند. همچنین برخورداری از استعداد، علاقه و شایستگی‌های لازم برای حرفه معلمی از دیگر شرایط ورود به این مسیر است.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این افراد برای ورود به فرایند جذب، ملزم به شرکت در آزمون تستی استخدامی نخواهند بود و ارزیابی آنان بر اساس توانمندی‌های علمی، استعدادهای تخصصی و احراز شایستگی‌های معلمی انجام خواهد شد.

موسوی خطیر با اشاره به گروه‌های مشمول این دستورالعمل گفت: دانشجویانی که در مسابقات بین‌المللی، جشنواره‌های علمی، المپیادهای علمی و رویدادهای ورزشی، هنری و قرآنی دارای استعداد و دستاوردهای برجسته هستند، می‌توانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده مورد ارزیابی قرار گیرند.

وی تأکید کرد: برخورداری از موفقیت علمی یا کسب رتبه در مسابقات و جشنواره‌ها به‌تنهایی برای ورود به حرفه معلمی کافی نیست، بلکه این افراد باید از شخصیت، منش، انگیزه و شایستگی‌های لازم برای ایفای نقش معلم نیز برخوردار باشند.

اختصاص حداکثر ۲۰ درصد ظرفیت جذب معلم به مسیر جدید

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سهم این شیوه در تأمین نیروی انسانی آموزش‌وپرورش اظهار کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، پیشنهاد شده است حداکثر ۲۰ درصد ظرفیت سالانه جذب معلم از طریق این سازوکار تأمین شود.

وی افزود: تعیین این ظرفیت با هدف استفاده از توانمندی دانشجویان مستعد و کاهش تدریجی وابستگی به شیوه‌های جذب از طریق ماده ۲۸ مورد توجه قرار گرفته است.

موسوی خطیر ادامه داد: تلاش می‌شود با توسعه مسیرهای تربیت معلم و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان، سهم بیشتری از نیروهای موردنیاز آموزش‌وپرورش از میان افرادی تأمین شود که علاوه بر توانمندی علمی و تخصصی، آموزش‌های تربیتی لازم را نیز گذرانده‌اند.

جذب دانش‌آموزان مستعد در حوزه‌های علمی، هنری، ورزشی و قرآنی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آیین‌نامه استعداد معلمی دانش‌آموزی اشاره کرد و گفت: در چارچوب بسته سیاستی کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان، علاوه بر استعداد معلمی دانشجویی، سازوکار دیگری نیز برای شناسایی و جذب دانش‌آموزان مستعد به حرفه معلمی پیش‌بینی شده است.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این سازوکار شامل دانش‌آموزانی می‌شود که در جشنواره‌ها، المپیادها و مسابقات علمی، هنری، ورزشی و قرآنی در سطوح ملی و بین‌المللی موفق به کسب رتبه شده‌اند و در کنار این موفقیت‌ها، از استعداد و شایستگی‌های لازم برای حرفه معلمی برخوردارند.

موسوی خطیر اظهار کرد: ممکن است برخی از این دانش‌آموزان با وجود برخورداری از استعدادهای برجسته، در فرایند آزمون سراسری نتوانند توانمندی‌های خود را به‌طور کامل نشان دهند یا از مسیر معمول پذیرش دانشگاه فرهنگیان وارد این دانشگاه نشوند. سازوکار استعداد معلمی دانش‌آموزی با هدف شناسایی و استفاده از ظرفیت این افراد طراحی شده است.

وی با اشاره به ضرورت تناسب میان استعداد تخصصی افراد و حوزه فعالیت آنان در آموزش‌وپرورش گفت: بر اساس این رویکرد، دانش‌آموزانی که در حوزه هنر دارای استعداد و افتخارات برجسته هستند، می‌توانند برای معلمی در رشته‌های مرتبط با هنر مورد ارزیابی قرار گیرند. همچنین استعدادهای برتر ورزشی برای تدریس تربیت‌بدنی و افراد دارای موفقیت در مسابقات قرآنی برای فعالیت در حوزه آموزش قرآن و معارف دینی مورد توجه قرار می‌گیرند.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: در تمامی این موارد، علاوه بر استعداد تخصصی، احراز شخصیت و منش معلمی ضروری است و این ویژگی‌ها از طریق مصاحبه‌ها و ارزیابی‌های تخصصی بررسی می‌شود.

اجرای مرحله دوم طرح استعداد معلمی دانش‌آموزی در روزهای آینده

موسوی خطیر درباره وضعیت اجرای آیین‌نامه‌های استعداد معلمی گفت: طرح استعداد معلمی دانش‌آموزی پیش از این یک دوره اجرا شده است و مرحله دوم آن نیز طی روزهای آینده آغاز خواهد شد.

وی افزود: در مقابل، دستورالعمل استعداد معلمی دانشجویی برای نخستین بار تدوین و بررسی شده و در صورت ابلاغ، اجرای آن برای نخستین بار آغاز خواهد شد.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت ارزیابی نتایج این سیاست‌ها اظهار کرد: مقرر شده است آیین‌نامه‌های مربوط به استعداد معلمی در یک دوره دوساله اجرا شوند تا آثار و نتایج آن‌ها از نظر کیفیت جذب، شناسایی استعدادها و میزان تحقق اهداف تربیت معلم مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: پس از پایان این دوره، نتایج اجرای آیین‌نامه‌ها ارزیابی خواهد شد و بر اساس یافته‌های کارشناسی، درباره استمرار، تقویت، اصلاح یا حتی حذف این سازوکارها تصمیم‌گیری می‌شود.

موسوی خطیر در پایان خاطرنشان کرد: سیاست کلان مربوط به این موضوع پیش از این در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و آیین‌نامه‌های تکمیلی مرتبط نیز در جلسات آینده شورا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی