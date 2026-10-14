باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان، مبلغ وام تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ۷ میلیون تومان، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای ۱۰ میلیون تومان و دکتری تخصصی، دکتری مستقیم و دستیاری ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است و این میزان برای دانشجویان متأهل به‌ترتیب ۱۴، ۲۰ و ۳۰ میلیون تومان خواهد بود.

میزان وام شهریه نیز برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ۵ میلیون تومان، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای ۷ میلیون تومان و دکتری تخصصی ناپیوسته ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.

بر اساس این اعلام، وام ضروری برای ازدواج و تولد فرزند ۲۰ میلیون تومان و برای مواردی از جمله حوادث، بیماری‌های خاص، تهیه لوازم کمک‌آموزشی و بلایای طبیعی ۱۵ میلیون تومان است.

همچنین وام عتبات عالیات پنج میلیون تومان در نظر گرفته شده که با تشخیص رئیس صندوق، این مبلغ به ۲۰ میلیون تومان قابل افزایش است.