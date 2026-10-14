باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -نشست‌های بین‌المللی اقتصادی، به ویژه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همواره فرصتی برای کشورها فراهم می‌کند تا مواضع خود را در عرصه اقتصاد جهانی مطرح کنند و به دنبال راه‌های جدید برای گسترش روابط پولی و بانکی باشند. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است، حضور در این نشست‌ها می‌تواند به عنوان بخشی از راهبرد دیپلماسی اقتصادی، زمینه‌ساز تعامل با کشورهای مختلف و تقویت توان مذاکره در حوزه‌های مالی باشد.

بر اساس گزارش‌ها، هیئت اعزامی در نشست معاونان گروه ۲۴ در بانکوک، محورهای کلیدی را با تمرکز بر اصلاح حکمرانی مالی بین‌المللی و ارتقای سهم کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی پیشنهاد داده است. این حضور، فرصتی برای بیان مشکلات و موانعی است که سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه در مسیر تجارت و تأمین مالی کشورها ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، گسترش روابط پولی و بانکی با کشورهای مختلف، یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی است. بانک مرکزی در سال‌های اخیر با حضور در اجلاس‌های سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اتحادیه پایاپای آسیایی در پی ایجاد زیرساخت‌های مالی مستقل و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات بوده است.

در این چارچوب، کشورهای عضو پیمان شانگهای و بریکس ظرفیت بالایی برای توسعه روابط خارج از دلار دارند و می‌توانند مسیرهای جدیدی برای تسویه مبادلات تجاری فراهم کنند.

جوکار تصریح کرد: افزایش روابط پولی و بانکی کشور در سایه افزایش روابط با کشورهای دیگر و شرکت در نشست‌های بین‌المللی امکان‌پذیر است. این سفر می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌وگو و تعامل با کشورهای مختلف در حوزه اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: با افزایش روابط با کشورهای دیگر، می‌توانیم به اعمال رژیم حقوقی مدنظر خود در تنگه هرمز مبادرت کنیم. ایران همواره بر حق حاکمیت خود در این آبراه راهبردی تأکید داشته و حضور در نشست‌های بین‌المللی، فرصتی برای طرح این مواضع در عرصه جهانی است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با وجود جنایت‌هایی که آمریکا در دنیا انجام می‌دهند، این سفر مهم است. امروز محاصره دریایی علیه ایران برقرار است و درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم و این سفر می‌تواند مشکلاتی را که آمریکا برای دنیا آفریده‌اند، بیان کند. آمریکایی‌ها تجاوز کردند و تنگه بسته شد.

وی ادامه داد: اگر امروز روی اقتصاد دنیا فشار می‌آید، بر اثر جهالت رئیس‌جمهور آمریکاست که دست به چنین کارهای احمقانه‌ای می‌زند. این واقعیت‌ها اگر در این نشست بیان شود، اثرگذار است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سیاست اصلی آمریکا این است که جمهوری اسلامی ایران را در دنیا منزوی کند. این سیاست در حوزه اقتصادی نیز با جدیت دنبال می‌شود. بر همین اساس، تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور و حضور فعال در نشست‌های بین‌المللی مانند نسشت صندوق بین‌المللی پول می‌تواند کمک‌کننده باشد.

جوکار با اشاره به اینکه کشورهایی هستند که می‌توانیم با آن‌ها تعامل داشته باشیم و این سفر زمینه گفت‌وگو را در حوزه اقتصادی ایجاد می‌کند گفت:برای این که بار دیگر دنیا با مشکل مواجه نشود، گفته‌ایم که تنگه هرمز باید در سایه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران باشد تا به دنبال ثبات اقتصادی و انرژی در منطقه و دنیا باشیم. گسترش روابط با کشورهای مختلف طی نشست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند در راستای اعلام مواضع جمهوری اسلامی کمک‌کننده باشد.

وی تأکید کرد: کشورهای عضو پیمان شانگهای و بریکس این ظرفیت را دارند که با آن‌ها روابط خارج از دلار داشته باشیم. آمریکایی‌ها امروز در حوزه اقتصاد بر دنیا چنبره زده‌اند و باید دست‌های ناپاک آمریکا از اقتصاد دنیا قطع شود. این مهم است که نمایندگان ایران که در این نشست شرکت می‌کنند، این هدف را دنبال کنند.

جوکار گفت: گسترش روابط پولی و بانکی ایران با کشورهای دیگر می‌تواند سیاست فشار حداکثری دشمن را از بین ببرد و ظرفیت‌های جدید پیش‌روی اقتصاد قرار دهد که موضوع دیپلماسی فعال اقتصادی در سفر حاضر به نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دستور کار ایران قرار گرفته است