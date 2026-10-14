باشگاه خبرنگاران جوان - کیامرث جوکار رئیس اداره بندر و دریانوردی شهرستان دیر با اشاره به حجم مبادلات تجاری این بندر گفت: روزانه حدود محصولات تجاری در قالب ۷۰ محموله کانتینری کالا از این بندر به مقصد قطر ارسال می‌شود که عمده محموله‌های صادراتی آن شامل انواع میوه، تره‌بار، سبزیجات و مصالح ساختمانی از جمله فولاد، سرامیک و اسلب است.

کیامرث جوکار با بیان اینکه تداوم این مبادلات می‌تواند به رونق فعالیت‌های بندری، توسعه صادرات، افزایش اشتغال و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای فعالان حوزه حمل‌ونقل دریایی و بازرگانی منطقه کمک کند، اظهار کرد: بندر دیر در سواحل خلیج فارس علاوه بر فعالیت در زمینه ترانزیت خودرو، به‌تازگی فعالیت خود را در حوزه واردات خودرو نیز آغاز کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های بندری و تسهیل فرآیندهای تجاری افزود: استفاده از ظرفیت‌های موجود و تقویت خدمات بندری می‌تواند زمینه افزایش حجم مبادلات تجاری و تسهیل صادرات کالا به کشورهای منطقه را فراهم کند.

رئیس اداره بندر و دریانوردی دیر در پایان خاطرنشان کرد: تنوع‌بخشی به فعالیت‌های تجاری و گسترش خدمات بندری، فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند تا از موقعیت جغرافیایی و مزیت‌های ارتباطی بندر دیر برای توسعه همکاری‌های بازرگانی با کشورهای حاشیه خلیج فارس به بهترین شکل بهره بگیرند.