باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم افتتاحیه بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران – مبارک در حالی روز شنبه ۲۵ مهر ماه در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود که دبیرخانه این رویداد از تمامی شهروندان در همه گروه‌های سنی دعوت کرده تا با عروسک‌های خود در این مراسم حضور پیدا کنند.

پوپک عظیم‌پور تبریزی، دبیر بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران – مبارک، از علاقه‌مندان، هنرمندان، دانشجویان، استادان، نمایشگران و هنرمندان عرصه نمایش عروسکی دعوت کرد تا با عروسک‌های خود در مراسم افتتاحیه این رویداد هنری حضور یابند.

براساس این گزارش، مراسم افتتاحیه این جشنواره روز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۶، در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر برگزار خواهد شد.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران–مبارک از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.