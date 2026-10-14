سخنگوی وزارت صمت گفت: با توسعه پلتفرم‌های جدید، تولید خودرو‌های هیبریدی و برقی در دستور کار قرار گرفته است و این خودرو‌ها به‌تدریج جایگزین بخشی از تولیدات فعلی می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به تعدیل سهمیه گاز بخش صنعت گفت: نیاز روزانه بخش صنعت به گاز حدود ۲۴۰ میلیون مترمکعب است، اما با توجه به آسیب‌دیدگی بخشی از صنایع، به‌ویژه صنایع پتروشیمی، و ضرورت مدیریت مصرف با در نظر گرفتن اولویت تأمین گاز بخش خانگی، این میزان به ۱۶۱ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته است.

وی افزود: گاز تخصیص‌یافته به بخش صنعت بر اساس اولویت‌بندی میان صنایع توزیع شده و صنایعی که محصولات غذایی، دارویی و بهداشتی تولید می‌کنند، به دلیل تأمین نیازهای روزمره مردم، مشمول محدودیت‌های اعمال‌شده نیستند.

زارعی در ادامه با اشاره به ضرورت کاهش مصرف سوخت خودروها اظهار کرد: میانگین مصرف بنزین خودروهای تولید داخل در هر ۱۰۰ کیلومتر از حدود ۱۰ تا ۱۲ لیتر در گذشته به ۷.۲ لیتر رسیده است، اما این میزان همچنان بالاتر از استانداردهای جهانی است.

سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: سیاست این وزارتخانه به‌عنوان متولی بخش صنعت، کاهش مصرف سوخت خودروها به کمتر از پنج لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است و خودروسازان باید این موضوع را در برنامه‌های تولیدی خود مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به حرکت صنعت خودرو به سمت استفاده از فناوری‌های جدید گفت: با توسعه پلتفرم‌های جدید، تولید خودروهای هیبریدی و برقی در دستور کار قرار گرفته است و این خودروها به‌تدریج جایگزین بخشی از تولیدات فعلی می‌شوند. در همین زمینه، تاکنون حدود یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی برقی در بخشی از تولیدات کشور ساخته شده و این روند در مسیر حرکت به سمت تولید انبوه قرار دارد.

زارعی با بیان اینکه توسعه تولید خودروهای جدید با چالش‌هایی همراه است، افزود: بخشی از قطعات مورد نیاز صنعت خودرو باید از خارج از کشور تأمین شود و محدودیت‌های لجستیکی و شرایط ناشی از تحریم‌ها و فشارهای خارجی، روند تأمین این قطعات را با دشواری مواجه کرده است. با این حال، تلاش‌هایی برای ایجاد تغییرات و افزایش ظرفیت‌های تولید داخل در حال انجام است

وی تصریح کرد: اگرچه سهم ساخت داخل در صنعت خودرو قابل توجه است، اما این موضوع به معنای تولید صددرصدی تمام قطعات یک خودرو در داخل کشور نیست و ادعای خودکفایی کامل در این حوزه، با واقعیت‌های موجود فاصله دارد.

ضرورت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه

سخنگوی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: این ارتباط را می‌توان از دو مسیر ارزیابی کرد؛ مسیر نخست، امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری میان صنایع و دانشگاه‌هاست که معمولاً با اطلاع‌رسانی رسانه‌ای همراه می‌شود.

وی ادامه داد: مسیر دوم، استفاده عملی از ظرفیت دانشجویان ممتاز، استادان دانشگاهی و متخصصان حوزه‌های فناورانه در بخش صنعت است؛ رویکردی که ممکن است بازتاب رسانه‌ای کمتری داشته باشد، اما از نظر عملکردی اهمیت بالایی دارد.

زارعی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان شکل‌گرفته در بستر دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از توان نخبگان و متخصصان می‌تواند به تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و توسعه فناوری‌های مورد نیاز کشور کمک کند.

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برچسب ها: خودرو ، تولید خودرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۲۲:۱۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
خودرو سازان داخلی هنوز دارند فرغونهای پنجاه سال پیش که کشورهای سازنده توی موزه گذاشته اند با افتخار مونتاژ میکنند.
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
امیدوارم منظورتون ماشین بازی کنتزلی باتری خور باشه در غیر این صورت تمام تلاشتون برای افزایش جمعیت کشور به فنا میره.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
رانت جدید شروع شد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
همون پراید رو برسونن بقیه پیشکش
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
جمهور ملت
۲۱:۱۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
این صنعت باید بعد از 50 سال بواسطه ی ورود خودروهایی با قدرت موتور زیر 1400 برای مدت معین مثلا 5 سال و بدون عوارض گمرکی، تنبیه و متنبه شود و ناترازی هایش اعمم از محیط زیست و.... حل شود.....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
گِل بگیرند این دو فرغون سازی را که مردم را خون دماغ کردند.
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
سمند و ساینا و کوئیک برقی🤭🤭🤭🤭😃😃😃😃
۲
۸
پاسخ دادن
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