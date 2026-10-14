باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ در اولین روز‌های فصل پاییز، بارش باران موجب خوشحالی مردم دهستان زردین شد.

به گفته کارشناس هواشناسی یزد و بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و داده‌های ایستگاه‌های استان یزد، امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، جوی نسبتاً پایدار، اما همراه با نوسانات محلی در استان حاکم است.

آسمان در اکثر مناطق صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش ابر و وزش باد ملایم تا متوسط دور از انتظار نیست.

بر پایه داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، امروز شهر یزد آسمانی صاف تا کمی ابری دارد. بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که از عصر امروز تا صبح پنجشنبه، جوی نسبتاً پایدار، اما همراه با نوسانات محلی در استان حاکم خواهد بود و دمای هوا به‌تدریج کاهش می‌یابد.