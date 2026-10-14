باشگاه خبرنگاران جوان - تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ساری به پرونده تخلف روغن خوراکی به ارزش سه میلیارد ریال برای ثبت نکردن در سامانه جامعه انبار‌ها رسیدگی کرد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و استعلام اداره کل صمت با توجه به اختلاف آمار در سامانه، و مغایرت‌های موجود، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسام گفت:شعبه با توجه به موجود نبودن کالا متهم را به پرداخت سه میلیارد ریال محکوم کرد ودرمجموع متخلف به پرداخت ۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: ماموران نیروی انتظامی در گشت مشترک بازررسی از انبار روغن خوراکی، این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

منبع:تعزیرات مازندران