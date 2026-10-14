باشگاه خبرنگاران جوان - پیکر آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در گیلان و امام‌جمعه سابق رشت، امروز (چهارشنبه ۲۲ مهر ماه) با حضور جمعی از مسئولان، علما، روحانیون و اقشار مختلف مردم از منزل ایشان تا مسجد جامع لاهیجان تشییع شد.

مردم قدرشناس لاهیجان و دیگر مناطق استان گیلان با حضور در آیین تشییع پیکر این عالم وارسته، ضمن ادای احترام به مقام علمی و معنوی آیت‌الله قربانی، با پیکر این شخصیت برجسته دینی و انقلابی وداع کردند.

آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در گیلان و امام‌جمعه رشت و عضو مجلس خبرگان رهبری در این مراسم بر جایگاه علمی، حوزوی و خدمات آن مرحوم در خطه گیلان تأکید کرد و درگذشت ایشان را به محضر بیت مکرم، شاگردان و مردم شریف استان تسلیت گفت.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز در حاشیه این مراسم با تسلیت درگذشت آیت‌الله قربانی به مردم شریف استان گیلان، جامعه روحانیت و بیت مکرم آن مرحوم گفت: رحلت این عالم برجسته، ضایعه‌ای برای جامعه علمی، دینی و فرهنگی استان گیلان است و یاد و خاطره خدمات و تلاش‌های ایشان در عرصه‌های مختلف دینی و اجتماعی در حافظه مردم استان باقی خواهد ماند.

او با اشاره به جایگاه علمی و مذهبی آیت‌الله قربانی افزود: ایشان از شخصیت‌های شناخته شده علمی و دینی گیلان بودند که بخش مهمی از عمر خود را در مسیر فراگیری و ترویج معارف اسلامی، فعالیت‌های علمی و فرهنگی و انجام مسئولیت‌های دینی و اجتماعی سپری کردند.

در این مراسم همچنین سردار دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان، حجت‌الاسلام محمدی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم همراه با جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند.

سپس مراسم تشییع این عالم ربانی در شهرستان آستانه اشرفیه برگزار و نماز بر پیکر مرحوم آیت الله قربانی در حرم حضرت سید جلال الدین (ع) آستانه اشرفیه توسط آیت الله سید علی حسینی اشکوری، نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری اقامه شد.

پیکر آیت‌الله زین‌العابدین قربانی در جوار ملکوتی حضرت سلطان سید جلال الدین اشرف (ع) به خاک سپرده شد. حاضران با حضور در این آیین، یاد و خاطره سال‌ها فعالیت دینی، فرهنگی و اجتماعی آن عالم فقید را گرامی داشتند.

آیت‌الله زین‌العابدین قربانی از چهره‌های شناخته شده علمی و مذهبی استان گیلان است که طی سالیان متمادی در عرصه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی فعالیت داشت و مسئولیت‌هایی از جمله نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، امامت جمعه رشت، نمایندگی مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی و چندین دوره عضویت در مجلس خبرگان رهبری را برعهده داشت.