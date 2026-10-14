باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - دکتر علی عباسی مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت:از شروع تا پایان طرح دریا ۳۳ نفر در سواحل دریای استان غرق شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۰ درصد کاهش داشت.

او با اشاره به اینکه ۲۹ نفر از غرق شدگان مرد و ما بقی زن هستند، افزود: ۷۲ درصد از غرق شدگان غیر بومی هستند.

دکتر عباسی گفت: بر اساس این گزارش در این مدت شهرستان‌های نوشهر با ۸، بابلسر با ۷ و رامسر با ۶ غرقی به ترتیب بیشترین موارد مرگ ناشی از غرق شدگی و شهر‌های ساری، جویبار، نکا و چالوس فوتی ناشی از غرق شدگی گزارش نشده است.

او افزود:بر اساس آمار‌ها بیشترین ماهی که در آن غرق شدگی اتفاق افتاد مربوط به تیر ماه با ۱۶ و کمترین ماه مربوط به خرداد ماه با ۲ مورد غرقی به گزارش شده است.

دکتر عباسی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر غرق شدگان در سنین ۱۱ تا ۲۰ سال با ۱۵ نفر و کمترین غرقی زیر ده سال با ۲ غرقی هستند.

او ضمن تاکید بر اینکه بیشتر این افراد با وجود توصیه‌ها و هشدار‌های مکرر، محدوده‌های ایمن سازی نشده و خارج از طرح را برای شنا انتخاب کرده بودند، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در استان، افزود: حمایت و همراهی استاندار مازندران در موضوع کاهش غریق و ارتقای ایمنی سواحل، زمینه‌ساز هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، پیگیری‌های مجدانه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در حوزه ساماندهی سواحل، پیگیری مستمر همراه با برگزاری جلسات هماهنگی، رصد وضعیت سواحل و تأکید بر حضور و آمادگی نیرو‌های امدادی و همچنین اطلاع رسانی به موقع اصحاب رسانه درباره نقاط پر خطر، مناطق ممنوعه موجب افزایش اگاهی عمومی و توجه بیشتر شهروندان و مسافران به توصیه‌های پیشگیرانه در تحقق اهداف طرح دریا مؤثر بوده است.