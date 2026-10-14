گزارش دیوان محاسبات از عملکرد شرکت‌های خودروساز در اجرای تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خودروسازان داخلی مکلف‌اند در هر نوبت ثبت‌نام و واگذاری خودرو، ۵۰ درصد ظرفیت فروش را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص دهند.

از ابتدای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴، از مجموع ۲ میلیون و ۴۶۴ هزار و ۲۴۰ متقاضی واجد شرایط که در طرح فروش ثبت‌نام کرده بودند، تنها ۵۷۸ هزار و ۹۰۳ دستگاه خودرو به مادران مشمول اختصاص یافته است و بیش از یک میلیون و ۸۸۵ هزار و ۳۳۷ نفر، معادل ۷۶.۵ درصد کل متقاضیان، همچنان در صف انتظار قرار دارند.

میزان واگذاری خودرو در اجرای این قانون توسط شرکت ایران‌خودرو، ۴۵۱ هزار و ۵۹۳ دستگاه و توسط شرکت سایپا، ۹۶ هزار و ۳۷ دستگاه و باقی مربوط به سایر خودروسازان بوده است.

با توجه به عدم اجرای کامل تکالیف قانونی و محقق نشدن حقوق پیش‌بینی‌شده برای جامعه هدف و اهداف حمایتی مورد نظر قانون‌گذار، موارد قصور متصدیان امر پس از تکمیل مستندسازی، به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.

برچسب ها: دیوان محاسبات ، قانون جوانی جمعیت
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