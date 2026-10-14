استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت ارتقای سواد فضای مجازی، از تشکیل قرارگاه عملیاتی ذیل شورای فضای مجازی استان با سه کمیته تخصصی آموزشی، حقوقی و عملیاتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در نشست شورای فضای مجازی استان با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌ها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: ارتقای سواد فضای مجازی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حقوقی و استفاده آگاهانه و مسئولانه از این فضا، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و اقدامات عملیاتی است.

وی افزود: فضای مجازی امروز بر فرهنگ عمومی، سبک زندگی، آموزش، اقتصاد و شکل‌گیری نگرش‌های اجتماعی تأثیرگذار است و در کنار فرصت‌های ارزشمند برای توسعه و ارائه خدمات، چالش‌هایی همچون انتشار اطلاعات نادرست، کلاهبرداری‌های اینترنتی و تهدید حریم خصوصی را نیز به همراه دارد ازاین‌رو، مواجهه مؤثر با این مسائل به هماهنگی دستگاه‌ها و آموزش هدفمند جامعه نیاز دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت تشکیل قرارگاه عملیاتی ذیل شورای فضای مجازی استان تصریح کرد: این قرارگاه با مسئولیت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط، باید زمینه تدوین برنامه‌های اجرایی، تعیین مسئولیت کمیته‌ها و پیگیری مصوبات را فراهم کند.

مردانی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با وظایف و مأموریت‌های خود، برنامه‌های آموزشی و ترویجی مشخصی تدوین کنند که در آن جامعه هدف، اقدامات اجرایی، دستگاه مسئول و همکار، زمان‌بندی و نتایج مورد انتظار به‌روشنی تعیین شده باشد.

وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌ها اظهار داشت: هدف این است که فعالیت‌های مرتبط با سواد فضای مجازی در چارچوبی هماهنگ و مکمل یکدیگر قرار گیرند و اجرای برنامه‌ها نیز بر اساس شاخص‌های مشخص، به‌صورت مستمر ارزیابی شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری، آموزش کودکان و نوجوانان، توانمندسازی خانواده‌ها، ارتقای آگاهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی را از محور‌های مهم برنامه‌های پیش‌رو دانست و گفت: آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و فناوری، دستگاه‌های فرهنگی، پلیس فتا و مجموعه قضایی استان باید متناسب با ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های خود در اجرای این برنامه‌ها مشارکت کنند.

مردانی با تأکید بر لزوم توجه به نیاز‌های واقعی جامعه افزود: برنامه‌های آموزشی باید متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی استان و نیاز گروه‌های مختلف، از دانش‌آموزان و خانواده‌ها تا فعالان اقتصادی و ساکنان مناطق روستایی و کمتر برخوردار، طراحی و اجرا شود.

وی همچنین بر ضرورت تدوین تقویم اجرایی و استقرار نظام پایش و ارزیابی تأکید کرد و گفت: عملکرد دستگاه‌ها نباید صرفاً با تعداد جلسات و مصوبات سنجیده شود، بلکه میزان اجرای برنامه‌ها، اثربخشی آموزش‌ها، تحقق اهداف و موانع موجود باید به‌صورت دوره‌ای بررسی و گزارش شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری صیانت از اعتماد عمومی را مسئولیتی مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورای فضای مجازی دانست و خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی ظرفیت‌های استان، ترویج سواد فضای مجازی و پیگیری مستمر برنامه‌های مصوب می‌توان زمینه کاهش آسیب‌ها و بهره‌گیری آگاهانه‌تر و مسئولانه‌تر از این فضا را فراهم کرد.