شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل مدعی شد اختلاف بر سر تدابیر امنیتی و تحقیقات درباره هواپیمای فلای‌دبی، روابط تل‌آویو و ابوظبی را با تنش مواجه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل مدعی شد که دو هفته پس از حادثه هواپیمای شرکت «فلای‌دبی»، هنوز توافقی درباره شروط بازگشت این شرکت به فرودگاه بن‌گوریون حاصل نشده است؛ موضوعی که در پی اختلاف شدید میان این رژیم تروریستی و امارات، نگرانی‌ها از تبدیل شدن این تنش به بحرانی سیاسی را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، رژیم تروریستی اسرائیل خواستار انجام تحقیقات کامل و تقویت تدابیر امنیتی شده است؛ این در حالی است که هنوز مشخص نیست چه کسی مسئول این حادثه بوده است.

این رسانه مدعی شد که رژیم تروریستی اسرائیل از امارات می‌خواهد تدابیر حفاظتی در فرودگاه دبی را تقویت کند. از جمله، سازمان امنیت داخلی این رژیم تروریستی (شاباک) خواستار نصب دستگاه‌های بیشتر با فناوری بازرسی اسرائیلی برای کنترل چمدان‌ها و همچنین اجازه حضور نیرو‌های این سازمان در فرودگاه شده است.

در مقابل، امارات از این درخواست‌ها خشمگین است. مقام‌های ارشد این کشور در گفت‌و‌گو با شبکه ۱۲ ادعا کردند: «ما آنچه را شما به ما دیکته می‌کنید، انجام نخواهیم داد؛ شما به کرامت ما توهین می‌کنید.» این مقام‌ها با درخواست‌های رژیم تروریستی اسرائیل مخالفت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، امارات همچنین از همکاری با تحقیقات در چارچوب موردنظر رژیم تروریستی اسرائیل خودداری می‌کند و اعلام کرده است تا زمانی که با ازسرگیری پرواز‌ها موافقت نشود، چنین همکاری‌ای انجام نخواهد شد.

شبکه ۱۲ در پایان گزارش داد که در پی این اختلاف، هیئت اسرائیلی که قرار بود به ریاست وزارت حمل‌ونقل این رژیم راهی دبی شود، در حال حاضر سفر خود را انجام نخواهد داد.

منبع: المیادین

برچسب ها: امارات و اسرائیل ، فلای دبی
خبرهای مرتبط
امارات: مهاجم پرواز فلای‌دبی احتمالا از حملات یازده سپتامبر الگو گرفته بود
رسانه‌های عبری: کمک‌خلبان پرواز فلای‌دبی احتمالا عضو القاعده بوده است
پرچم دروغین پشت ماجرای فلای‌دبی است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قرارداد ۸ میلیارد دلاری پنتاگون برای نوسازی ارتباطات هسته‌ای آمریکا
اسرائیلی‌ها با بالن مواد مخدر به اردن قاچاق می‌کنند
ادعای ترامپ: به‌زودی اکتشاف نفت و گاز در گرینلند را آغاز می‌کنیم
حمله به ساختمان آرامکو و زخمی شدن ۴ نفر در ریاض
دیزل روسیه و سلاح‌های اوکراین؛ تناقض سیاست آمریکا
اعتراف دیرهنگام نتانیاهو به سفر رئیس اطلاعات مصر پیش از ۷ اکتبر
مهندس سعودی به اتهام جاسوسی در آمریکا دستگیر شد
تنش باکو با ترکیه بر سر محدودیت حجاب در مدارس
هزینه ۷۱ میلیارد دلاری انرژی، پاشنه آشیل تجارت ترکیه
اختلاف امنیتی اسرائیل و امارات بر سر بازگشت فلای‌دبی
آخرین اخبار
سقوط سود پالایشگاه‌های اروپا و زنگ خطر کاهش تولید
اختلاف امنیتی اسرائیل و امارات بر سر بازگشت فلای‌دبی
هزینه ۷۱ میلیارد دلاری انرژی، پاشنه آشیل تجارت ترکیه
تنش باکو با ترکیه بر سر محدودیت حجاب در مدارس
مهندس سعودی به اتهام جاسوسی در آمریکا دستگیر شد
حمله به ساختمان آرامکو و زخمی شدن ۴ نفر در ریاض
اعتراف دیرهنگام نتانیاهو به سفر رئیس اطلاعات مصر پیش از ۷ اکتبر
دیزل روسیه و سلاح‌های اوکراین؛ تناقض سیاست آمریکا
اسرائیلی‌ها با بالن مواد مخدر به اردن قاچاق می‌کنند
ادعای ترامپ: به‌زودی اکتشاف نفت و گاز در گرینلند را آغاز می‌کنیم
قرارداد ۸ میلیارد دلاری پنتاگون برای نوسازی ارتباطات هسته‌ای آمریکا
شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی دفتر مرکزی آرامکو در ظهران عربستان
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در تنگه هرمز
ادعای نتانیاهو: اسرائیل برای مقابله با هر سناریویی آماده است
وزیر خارجه عمان وارد پاکستان شد
روسیه سفیر بلژیک را احضار کرد
ترامپ: آمریکا به‌ زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت
سفارت آمریکا درباره سفر به عربستان هشدار داد
کاهش ۴۲ درصدی درآمد‌های قطر در نیمه نخست سال ۲۰۲۶
سخنگوی جدید کاخ سفید: از سفیر آمریکا در یونان خواستیم استعفا دهد
اتهام‌زنی رئیس سازمان امنیت داخلی انگلیس به ایران
یمن تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان را هدف مشروع اعلام کرد
لفاظی‌های صدراعظم آلمان علیه ایران
هشدار ائتلاف سعودی برای تخلیه منطقه شرکت نفت یمن در صنعا
هشدار اوپک‌پلاس درباره جهش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه انرژی
طرح چهارمحوری آمریکا و اروپا برای پایان جنگ اوکراین
کرملین: توافق‌های انرژی روسیه و آمریکا به سود بازارهای جهانی است
بازگشت اعتراضات دانش‌آموزی به فرانسه با حضور گرتا تونبرگ
جنگ در غرب آسیا، تورم در انگلیس
اعتراف آیزنکوت: سرنگونی نظام ایران هدفی قابل تحقق نیست