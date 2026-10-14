باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل مدعی شد که دو هفته پس از حادثه هواپیمای شرکت «فلای‌دبی»، هنوز توافقی درباره شروط بازگشت این شرکت به فرودگاه بن‌گوریون حاصل نشده است؛ موضوعی که در پی اختلاف شدید میان این رژیم تروریستی و امارات، نگرانی‌ها از تبدیل شدن این تنش به بحرانی سیاسی را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، رژیم تروریستی اسرائیل خواستار انجام تحقیقات کامل و تقویت تدابیر امنیتی شده است؛ این در حالی است که هنوز مشخص نیست چه کسی مسئول این حادثه بوده است.

این رسانه مدعی شد که رژیم تروریستی اسرائیل از امارات می‌خواهد تدابیر حفاظتی در فرودگاه دبی را تقویت کند. از جمله، سازمان امنیت داخلی این رژیم تروریستی (شاباک) خواستار نصب دستگاه‌های بیشتر با فناوری بازرسی اسرائیلی برای کنترل چمدان‌ها و همچنین اجازه حضور نیرو‌های این سازمان در فرودگاه شده است.

در مقابل، امارات از این درخواست‌ها خشمگین است. مقام‌های ارشد این کشور در گفت‌و‌گو با شبکه ۱۲ ادعا کردند: «ما آنچه را شما به ما دیکته می‌کنید، انجام نخواهیم داد؛ شما به کرامت ما توهین می‌کنید.» این مقام‌ها با درخواست‌های رژیم تروریستی اسرائیل مخالفت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، امارات همچنین از همکاری با تحقیقات در چارچوب موردنظر رژیم تروریستی اسرائیل خودداری می‌کند و اعلام کرده است تا زمانی که با ازسرگیری پرواز‌ها موافقت نشود، چنین همکاری‌ای انجام نخواهد شد.

شبکه ۱۲ در پایان گزارش داد که در پی این اختلاف، هیئت اسرائیلی که قرار بود به ریاست وزارت حمل‌ونقل این رژیم راهی دبی شود، در حال حاضر سفر خود را انجام نخواهد داد.

منبع: المیادین