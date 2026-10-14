باشگاه خبرنگاران قزوین - فرهاد بهرامی مدیرکل زندان‌های استان قزوین گفت: در حال حاضر ۳۳ درصد از زندانیان واجد شرایط در ۷۵ کارگاه اشتغال، شامل کارگاه‌های داخل زندان، مراکز اعزام به کار و فعالیت‌های نشسته داخل بند‌ها مشغول به کار هستند.

مدیرکل زندان‌های استان قزوین از افزایش ۸ درصدی اشتغال زندانیان طی سال جاری خبر داد و گفت: ۷۹۸ زندانی در این مدت در برنامه‌های اشتغال به کارگیری شده‌اند که این تعداد در مدت مشابه سال قبل، ۷۳۶ نفر بوده است.

وی افزود: بیشترین فرصت‌های شغلی ایجادشده برای زندانیان در بخش کارگاهی داخل زندان فراهم شده است.

مدیرکل زندان‌ها اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال را مهم‌ترین برنامه سازمان برای توسعه اشتغال زندانیان پس از آزادی عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ با تخصیص ۴۵۶ میلیارد ریال اعتبار، به ۲۱۴ نفر در چارچوب طرح‌های تصویب‌شده در کمیته اشتغال زندان‌های استان تسهیلات اشتغال پرداخت شد.

بهرامی افزود: این میزان اعتبار در سال جاری به ۵۰۳ میلیارد ریال افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، برای تعداد قابل توجهی از زندانیان آزادشده اشتغال پایدار ایجاد شود.

به گفته وی، امسال همچنین ۳۲ دوره حرفه‌آموزی در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و صنایع دستی با حضور ۶۶۲ نفر برگزار شده است.

منبع: زندانهای قزوین