افزایش قیمت نفت خام و هزینه حمل‌ونقل، سود پالایشگاه‌های اروپا را به‌شدت کاهش و خطر افت تولید در این قاره را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «فایننشال تایمز» گزارش داد که سودآوری پالایشگاه‌های نفت اروپا به‌شدت کاهش یافته و حاشیه سود پالایش به پایین‌ترین سطح خود رسیده است؛ وضعیتی که در پی افزایش چشمگیر قیمت نفت خام و ثبت رکورد در هزینه اجاره نفتکش‌ها، احتمال کاهش تولید در این قاره را افزایش داده است. 

داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی و گروه بورس لندن (LSEG) نشان می‌دهد که هزینه‌های سنگین خرید نفت خام و حمل‌ونقل، حاشیه سود پالایش را از ۵۴ دلار به ازای هر بشکه در ابتدای ماه سپتامبر، به محدوده منفی ۱۱ دلار در ماه اکتبر رسانده است؛ این شاخص سپس در حدود ۳ دلار تثبیت شد.

بر اساس این داده‌ها، علت اصلی این وضعیت آن است که قیمت فرآورده‌هایی مانند بنزین، نفتا و قیر به‌اندازه کافی افزایش نیافته تا رشد هزینه مواد اولیه را جبران کند.

در همین زمینه، آژانس بین‌المللی انرژی روز چهارشنبه در گزارش خود هشدار داد که تداوم کاهش سودآوری می‌تواند پالایشگاه‌های کم‌بازده در اروپا و آسیا را به کاهش فعالیت‌هایشان وادار کند. این نهاد پیش‌بینی کرد که حجم پالایش جهانی نفت در ماه جاری به پایین‌ترین سطح فصلی خود، یعنی روزانه ۸۱.۳ میلیون بشکه، کاهش یابد.

این بحران شدید در اروپا و آسیا با وضعیت پالایشگاه‌های آمریکا متفاوت است؛ پالایشگاه‌هایی که از نفت خام داخلی استفاده می‌کنند و تحت تاثیر افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی قرار نگرفته‌اند.

در همین حال، افزایش هزینه‌ها و اختلال در مسیر‌های تامین از منطقه خلیج فارس، انتقال سوخت میان مناطق دارای مازاد و مناطقی را که با کمبود عرضه مواجه‌اند، محدود کرده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: تولید نفت ، بحران سوخت ، تنگه هرمز
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