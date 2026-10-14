باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- سگ‌های رباتیک چینی آموزش استقرار از خودروهای جنگی را آغاز کرده‌اند - اقدامی که نشان دهنده پیشرفت‌های سریع چین در رباتیک نظامی و تلاش آن برای تقویت قابلیت‌های رزمی آینده است.

در حالی که ربات‌های جنگی قبلاً با دست از خودروهای جنگی پیاده نظام (IFV) حمل می‌شدند، سگ‌های رباتیک اکنون خودشان وظیفه استقرار را بر عهده دارند. این گزارش توسط گیزمودو با استناد به ویدئویی که در حساب کاربری ویبو China Kestrel Defense منتشر شده، اعلام گردیده است.

این فیلم نشان می‌دهد که ربات چهارپا به تنهایی از محفظه استقرار خودروی جنگی خارج می‌شود. این ربات صرفاً به بیرون نمی‌غلتد؛ بلکه یک فرود کنترل‌شده انجام می‌دهد و "پاهای" خود را عمداً حرکت می‌دهد و در عین حال محیط اطراف خود را ارزیابی می‌کند. پیش از این، این فرآیند نیاز به مداخله انسانی داشت و سربازان باید به ربات در خروج و قرار گرفتن در موقعیت اولیه کمک می‌کردند. با این حال، اکنون این دستگاه به صورت خودکار عمل می‌کند.

این اولین باری نیست که تولیدکنندگان سلاح چینی به دنبال به حداکثر رساندن استقلال ربات‌های خود بوده‌اند. در سال ۲۰۲۲، شرکت China Kestrel Defense سیستم «Blood-Wing» را به نمایش گذاشت که شامل یک سگ رباتیک مسلح بود که توسط یک پهپاد حمل می‌شد. این ربات در زیر یک کوادکوپتر در حالت تا شده معلق بود و پس از فرود خود را باز می‌کرد.

با این حال، توسعه فعلی، سناریویی را مورد بررسی قرار می‌دهد که - اگرچه شاید کمتر دراماتیک باشد - اما اهمیت کمتری ندارد: استقرار خودکار از یک وسیله نقلیه زمینی که در خطوط مقدم عملیات انجام می‌دهد. استقرار خودکار این واحدها از یک وسیله نقلیه جنگی پیاده نظام (BMP) گامی به سوی این است که ربات‌ها دیگر باری بر دوش پیاده نظام نباشند و به عناصر کاملاً یکپارچه‌ای از آرایش‌های رزمی تبدیل شوند. در آینده، این سگ‌های رباتیک ممکن است بتوانند در حین انجام ماموریت‌ها در گروه‌های رزمی هماهنگ عمل کنند.

گزارش‌های رسانه‌ای از سال ۲۰۲۶، تشکیل به اصطلاح «دسته‌های گرگ» را برجسته کردند - گروه‌هایی از ربات‌ها که به عنوان یک مکانیسم واحد عمل می‌کنند و از طریق یک شبکه حسگر مشترک، داده‌ها را تبادل می‌کنند. در چنین «گروهی»، هر ربات نقش خاصی را ایفا می‌کند: یکی عملیات شناسایی را انجام می‌دهد، دیگری سلاح حمل می‌کند، سومی محموله‌ها را حمل می‌کند و چهارمی توجه دشمن را جلب و منحرف می‌کند.

منبع: روسیسکایا گازتا