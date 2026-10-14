باشگاه خبرنگاران جوان- ابوالفضل مهمدی با اشاره به شرایط سخت و فشرده تمرینات پیش از اعزام به این مسابقات اظهار داشت: ما ۷ الی ۸ ماه اردوهای بسیار پرفشار، سنگین و منظمی را پشت سر گذاشتیم. در تمامی این مراحل سخت، تکیه‌گاه اصلی‌ام ابتدا خدا، دوم خدا و سوم هم خدا بود.

وی افزود: ما ایرانی هستیم و کشتی در خون و رگ‌های ما جریان دارد؛ مدال طلا همیشه و در هر میدانی متعلق به ایران و ایرانی است و خوشحالم که توانستم پرچم ایران را در خاک آمریکا به اهتزاز درآورم و برافراشته کنم.

مهمدی با قدردانی از زحمات مجموعه فدراسیون کشتی تصریح کرد: از فدراسیون کشتی، کادر فنی تیم ملی و تمامی عزیزانی که در طول این ماه‌های سخت حامی ما بودند صمیمانه تشکر می‌کنم. همچنین جا دارد تشکر ویژه‌ای داشته باشم از آقای بویری، مربی سازنده‌ام که برای من زحمات بسیار زیادی کشید، و همین‌طور دکتر رنگرز عزیز که واقعاً برای همه کشتی‌گیران همچون پدری دلسوز پدری می‌کند.

وی در ادامه گفت: این مدال طلا را پیش از هر کس دیگری، تقدیم پدر عزیزم می‌کنم که زحمات بسیار زیادی برای من کشید و در تمام مراحل زندگی و ورزشی‌ام پشتیبان من بوده است. این افتخار را همچنین به مردم فهیم و قدرشناس سرزمینم تقدیم می‌کنم.

فرنگی‌کار ملی‌پوش کشورمان در پایان خاطرنشان کرد: من سرباز کوچک این آب و خاک هستم و دوست دارم همیشه سرباز این وطن بمانم و تا پای جان برای سربلندی و افتخارآفرینی برای ایران تلاش کنم.