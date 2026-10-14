مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران از برداشت بیش از ۵۰۰ تن میگو در نخستین روزهای آغاز فصل صید از آب‌های نیلگون خلیج فارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- فریبرز رجایی مدیر کل دفتر امور صید و صیادی شیلات از ثبت رکورد صید بیش از ۵۰۴ تن میگو تنها در ۱۵ روز ابتدایی فصل صید خبر داد.

 وی با ارج نهادن به زحمات بی‌وقفه صیادان بومی که با وجود شرایط خاص دریایی، با عزمی راسخ به فعالیت خود ادامه می‌دهند، افزود: این موفقیت حاصل مشارکت فعال ۸۶ فروند شناور لنج میگوگیر است که با بهره‌گیری از مدیریت صحیح ذخایر، موفق شدند صید خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۹ درصد افزایش دهند.

 بنا بر اعلام مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران، ترکیب گونه‌های صید شده شامل ۲۷۳ تن میگوی سرتیز و ۲۳۱ تن میگوی موزی (درشت) است که نشان‌دهنده پویایی اکوسیستم دریایی در این مناطق است.

رجایی ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت راهبردی فصل صید که همه ساله از اوایل مهرماه تا اواخر آبان‌ماه به اجرا درمی‌آید، افزود: صیدگاه‌های مهم استان در شهرستان‌های قشم، بندرعباس، میناب و سیریک، به ویژه در محدوده سیریک تا تولا در قشم، امسال به صورت یکپارچه تحت نظارت و بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

این مقام مسئول گفت: اتخاذ رویکرد مدیریت یکپارچه در کنار همت و غیرت صیادان عزیز، ضامن حفظ ذخایر آبزیان برای نسل‌های آینده و نمادی از اقتدار و کارآمدی در عرصه شیلات کشور است.

برچسب ها: صید میگو ، برداشت میگو
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