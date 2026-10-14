طلایی مقدم، پروژه‌های راه‌سازی، به‌ویژه آزادراه، بزرگراه‌ها و راه‌های روستایی، از محور‌های اصلی برنامه یزد پایدار هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ سیدمهدی طلائی‌مقدم معاون عمرانی استاندار یزد، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت پروژه‌های راه‌سازی و بهسازی راه‌های استان گفت: پروژه‌های حوزه راه، به‌ویژه احداث آزادراه، بزرگراه‌ها و راه‌های روستایی، از محور‌های اصلی برنامه یزد پایدار به شمار می‌روند و در اجرای این پروژه‌ها، کیفیت باید بیش از کمیت مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اجرای اصولی و باکیفیت پروژه‌های راه‌سازی، هزینه‌های نگهداری زیرساخت‌ها را در سال‌های آینده کاهش می‌دهد، افزود: هرچه پروژه‌های راه‌سازی با کیفیت بالاتری احداث یا بهسازی شوند، در آینده برای نگهداری و صیانت از زیرساخت‌های ایجادشده، با مشکلات و هزینه‌های کمتری مواجه خواهیم بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد همچنین بر ضرورت استفاده از مصالح استاندارد، رعایت ضوابط و الزامات فنی، بهره‌گیری از روش‌های نوین در تولید و اجرای آسفالت و استفاده از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی تأکید کرد.

اهمیت کیفیت روسازی راه‌ها در ایمنی تردد و کاهش هزینه‌های نگهداری زیرساخت‌های جاده‌ای

مدیر عامل شرکت قیر هرمز پارس گفت:قیر هرمز پارس یکی از شرکت‌های فعال در صنعت کشور است که با تکیه بر تجربه و دانش روز، خدمات با کیفیت ارائه می‌دهد. ما با هدف ارتقای سطح خدمات و رضایت مشتریان، در مسیر توسعه پایدار قدم برمی‌داریم.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت روسازی راه‌ها در ایمنی تردد و کاهش هزینه‌های نگهداری زیرساخت‌های جاده‌ای افزود: استفاده از فناوری‌های جدید و روش‌های تخصصی اجرای آسفالت می‌تواند به افزایش دوام رویه‌های جاده‌ای، بهبود کیفیت پروژه‌های عمرانی و استفاده بهینه از منابع و اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه راهداری کمک کند.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه استفاده از قیرهای اصلاح‌شده در پروژه‌های راه‌سازی گفت: استفاده گسترده‌تر از قیرهای اصلاح‌شده می‌تواند با افزایش دوام آسفالت، نیاز به ترمیم و نگهداری راه‌ها را کاهش دهد و بهره‌وری منابع کشور را افزایش دهد.

نخستین همایش قیر و آسفالت استان یزد با هدف بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکار‌های ارتقای کیفیت پروژه‌های آسفالتی و بهبود عملکرد زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار شد.

در این همایش، جمعی از مدیران و مسئولان استانی، استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها، پیمانکاران، مشاوران و فعالان حوزه قیر و آسفالت حضور داشتند و با تبادل تجربیات و بررسی راهکار‌های تخصصی، زمینه‌های ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌های راه‌سازی و افزایش دوام آسفالت در محور‌های مواصلاتی استان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

برچسب ها: آسفالت قیر ، طرح راه سازی ، مقاوم سازی ، راه و شهرسازی یزد ، راه های مواصلاتی کشور
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