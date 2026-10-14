باشگاه خبرنگاران جوان- شبکه سی‌ان‌ان با اشاره به پیامدهای جنگ‌افروزی آمریکا گزارش داد: آمریکایی‌ها فقط برای بنزین و گازوئیل حدود ۱۳۰ میلیارد دلار بیشتر پرداخت کرده‌اند. افزایش قیمت گازوئیل، هزینه حمل‌ونقل جاده‌ای، کشاورزی و مواد غذایی را به‌شدت بالا برده است. خانواده‌هایی که خانه‌های خود را با نفت گرم می‌کنند، ممکن است در زمستان امسال با قبض‌هایی روبه‌رو شوند که ۵۰ درصد بیشتر از قبل است.

مارک زندی، اقتصاددان ارشد مؤسسه مودیز آنالیتیکس، برآورد کرده است که تا ماه ژوئیه، هزینه جنگ برای یک خانوار متوسط آمریکایی، از طریق افزایش قیمت‌ها و پرداخت بهره، حدود هزار دلار بوده است.