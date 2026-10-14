باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در نشست با کارکنان پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد، بر ضرورت حفظ ظرفیت‌های تحقیقاتی و آموزشی این مرکز و بررسی کارشناسی وضعیت اراضی آن تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت آموزش‌های عملی در بخش کشاورزی اظهار داشت: افرادی که برای آموزش و مهارت‌آموزی به این مجموعه مراجعه می‌کنند، باید در کنار آموزش‌های نظری، مهارت‌های کاربردی و متناسب با نیاز‌های واقعی بخش کشاورزی را نیز فرا بگیرند.

گل‌محمدی با بیان اینکه شرایط تولید محصولات کشاورزی در کشور و جهان با دشواری‌هایی همراه است، افزود: با وجود این شرایط، تلاش کشاورزان و فعالان این بخش در تداوم تولید و تأمین امنیت غذایی اهمیت فراوانی دارد و باید از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تقویت تولید استفاده کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت توجه به کاربری تخصصی اراضی ایستگاه تحقیقاتی بروجرد بیان کرد: فعالیت‌های کشاورزی تابع فصل کشت و تناوب زراعی است و خالی بودن بخشی از زمین‌ها در مقاطع زمانی خاص، لزوماً به معنای بلااستفاده بودن آنها نیست؛ بنابراین، ارزیابی ظرفیت این مجموعه باید با شناخت کامل از فعالیت‌های تحقیقاتی و چرخه تولید محصولات کشاورزی انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق وضعیت اراضی این مرکز ادامه داد: در شرایطی که امنیت غذایی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، باید تصمیم‌گیری درباره ظرفیت‌های تحقیقاتی و کشاورزی با بررسی کارشناسی و در نظر گرفتن نیاز‌های تولید انجام شود.

گل‌محمدی با اشاره به واگذاری بخشی از اراضی این مجموعه به دانشگاه در حدود ۳۰ سال پیش، بر ضرورت بررسی کارشناسی نحوه استفاده از این اراضی تأکید کرد و گفت: باید برنامه‌های دانشگاه برای این اراضی و ضرورت‌های بخش کشاورزی در کنار یکدیگر بررسی شوند تا مشخص شود نحوه استفاده از این ظرفیت‌ها تا چه اندازه با اهداف آموزشی، تحقیقاتی و نیاز‌های بخش کشاورزی همخوانی دارد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره اراضی مراکز تحقیقاتی باید بر پایه مستندات باشد، خاطرنشان کرد: لازم است گزارشی جامع از وضعیت موجود تهیه شود تا ابعاد مختلف موضوع با دقت بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه افزود: از همان روز نخست، مکاتبات لازم برای طرح مجدد موضوع انجام شده است و امیدواریم با پیگیری مسئولان و انجام بررسی‌های کارشناسی، زمینه حفظ و تقویت این مرکز فراهم شود

گل‌محمدی با تأکید بر اهمیت حفظ ظرفیت‌های پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد که حدود هفت دهه سابقه فعالیت دارد، ابراز امیدواری کرد این مجموعه همچنان در خدمت توسعه تحقیقات کشاورزی، آموزش مهارتی و تأمین امنیت غذایی کشور باقی بماند.

اراضی پردیس تحقیقات کشاورزی بروجرد نیازمند بررسی کارشناسی

نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، در ادامه این نشست با تأکید بر اهمیت حفظ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد، خواستار بررسی مستند و کارشناسی موضوع واگذاری اراضی این مجموعه به دانشگاه شد.

وی با اشاره به نقش مراکز تحقیقاتی در تأمین امنیت غذایی اظهار داشت: همکاران ما در مراکز تحقیقات، سربازان گمنام امنیت غذایی هستند که با تلاش‌های خود، زمینه توسعه کشاورزی و انتقال دانش به کشاورزان و بهره‌برداران را فراهم می‌کنند.

صیادی با تأکید بر اهمیت تولید بذر و هسته‌های بذری افزود: بذر، آبروی وزارت جهاد کشاورزی است و بذر‌های گواهی‌شده‌ای که در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، حاصل تلاش متخصصان و محققان این مجموعه‌هاست. اهمیت این فعالیت‌ها باید در تصمیم‌گیری درباره اراضی مراکز تحقیقاتی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به محدودیت منابع زمین در بخش کشاورزی بیان کرد: در شرایطی که با محدودیت منابع روبه‌رو هستیم، باید از اراضی موجود به بهترین شکل استفاده کنیم و بهره‌وری را افزایش دهیم

وی با اشاره به فعالیت‌های ترویجی در زمینه توسعه روش‌های نوین آبیاری گفت: در گذشته، کارشناسان ترویج برای تشویق کشاورزان به استفاده از نوار تیپ، حتی هزینه‌هایی را متقبل می‌شدند و این تجهیزات را به‌صورت رایگان در اختیار آنان قرار می‌دادند، اما کشاورزان استقبال چندانی نمی‌کردند. با آموزش و تبیین مزایای این روش، امروز بسیاری از کشاورزان خودشان برای تهیه تجهیزات اقدام می‌کنند.

صیادی ادامه داد: اکنون در بروجرد نیز کشاورزان از روش‌های نوین کشت گندم روی پشته و استفاده از نوار تیپ بهره می‌گیرند که نشان‌دهنده اهمیت آموزش، تحقیقات و فعالیت‌های ترویجی در افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است.

وی با انتقاد از نحوه استفاده از بخشی از اراضی پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد گفت: بر اساس اطلاعات و مستنداتی که در اختیار داریم، بخشی از زمین‌های این مجموعه در اختیار دانشگاه قرار گرفته و در ادامه، موضوع استفاده مجدد از این اراضی مطرح شده است؛ در حالی که لازم است پیش از هر تصمیمی، ظرفیت‌ها و مأموریت‌های تخصصی مرکز به‌دقت بررسی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت ارائه مستندات به معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: لازم است اطلاعات، تصاویر و مستندات مربوط به وضعیت اراضی و فعالیت‌های انجام‌شده در آنها جمع‌آوری شود تا تصمیم‌گیری درباره این موضوع بر پایه شواهد روشن و بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد.

صیادی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و کشاورزی منطقه بروجرد افزود: این مجموعه از زمین‌های حاصلخیز و شرایط آب‌وهوایی مناسبی برخوردار است و می‌تواند در آموزش کشاورزان، توانمندسازی بهره‌برداران و تربیت دانشجویان مهارتی نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی گفت: عباس گودرزی نیز در این زمینه پیگیری‌هایی داشته و از موضوع حمایت کرده است. اطلاعات و مستندات موجود جمع‌بندی خواهد شد تا در صورت نیاز، در نشست‌های بعدی ارائه شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت معاون وزیر جهاد کشاورزی و همکاری مسئولان استانی، موضوع اراضی پردیس بروجرد با بررسی دقیق و کارشناسی دنبال شود و ظرفیت‌های این مرکز در خدمت آموزش، تحقیقات و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی باقی بماند.

منبع: تسنیم