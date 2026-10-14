فرمانده انتظامی البرز از دستگیری قاتل ۲ برادر روستای سنج از توابع شهرستان ساوجبلاغ خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «دلاور القاصی مهر» روز چهارشنبه اظهار کرد: در پی وقوع قتل 2 برادر از اهالی روستای سنج با سلاح کرم، فرماندهی انتظامی شهرستان ساوجبلاغ بلافاصله با تشکیل تیم ویره، رسیدکی به این پرونده را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی ومیدانی گسترده، تحقیقات تخصصی خود را برای شناسایی عاملان این جنایت آغاز کردند وبا تشکیل بانک اطلاعاتی ورصد مستمر سرنخ های به دست آمده، موفق به شناسایی متهم اصلی شدند.

القاصی مهر گفت: پس از چند روز کار اطلاعاتی وتعقیب ومراقبت هدفمند، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه متهم اصلی را در یکی از مناطق کرج دستگیر کردند.

وی با اشاره به فرار متهم برای خروج غیر قانونی و فرار از کشور، خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات، سایر افراد مرتبط با این پرونده نیز شناسایی و دستگیر شدند و تمام متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان البرز با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با جرایم خشن و مخلان نظم و امنیت عمومی، اظهار کرد: تامین امنیت شهروندان و برخورد با عاملان جرایم خشن از اولویت های اصلی پلیس است واقدامات انتظامی و اطلاعاتی برای مقابله با این گونه جرایم با جدیت دنبال می شود.