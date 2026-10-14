سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد در عملیاتی موشکی، تاسیسات آرامکو در ظهران و ریاض و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد هدف قرار گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، از اجرای عملیاتی ویژه علیه شرکت آرامکو در ظهران، واقع در منطقه شرقی عربستان، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و پالایشگاه آرامکو در ریاض خبر داد.

سریع در بیانیه‌ای که امروز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرد این عملیات با استفاده از موشک‌های بالستیک انجام شده و اهداف موردنظر با دقت مورد اصابت قرار گرفته‌اند. این حملات موجب تخریب و وقوع آتش‌سوزی در مراکز هدف در عمق خاک عربستان شده است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرد که عملیات این نیرو‌ها طی روز‌های آینده با هدف قرار دادن فرودگاه‌ها و تاسیسات نفتی عربستان ادامه خواهد یافت و درباره «پیامد‌های وخیم» هشدار داد.

او همچنین به شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی، شهروندان و کارکنان فرودگاه‌ها و شرکت‌های هدف قرارگرفته هشدار داد که به این مراکز نزدیک نشوند. سریع تاکید کرد که نیرو‌های مسلح یمن همچنان به اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره، تشدید تنش در برابر تشدید تنش» و هدف قرار دادن تجمعات نیرو‌های وابسته به عربستان ادامه خواهند داد.

سریع با اشاره به حملات عربستان به یمن اعلام کرد که این کشور در دوره تشدید تنش‌ها، ۲۲۸۱ حمله هوایی و موشکی انجام داده و ده‌ها جنایت در یمن مرتکب شده است.

روز سه‌شنبه نیز در جریان حملات عربستان، شرکت نفت یمن در منطقه الصباحه، واقع در شهرستان بنی‌مطر در غرب صنعا، هدف قرار گرفت. مقام‌های صنعا در واکنش اعلام کردند که این تاسیسات خالی بوده و هدف قرار دادن آن هیچ ارزش نظامی نداشته است.

در همین زمینه، مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، روز سه‌شنبه تاکید کرد که حملات به سمت عربستان «حکیمانه و برحق» است. او توضیح داد که هدف این حملات، وادار کردن حکومت سعودی به پایان دادن به تجاوز و محاصره یمن است.

المشاط افزود که نزدیک‌ترین راه‌حل، پایان دادن به تجاوز و محاصره عربستان علیه یمن است. او با اشاره به اینکه نبرد کنونی با هدف پایان دادن به تجاوز و محاصره‌ای است که ۱۲ سال علیه یمن ادامه داشته، تاکید کرد که این نبرد همچنین با هدف بازپس‌گیری ثروت‌های ملی و بیرون راندن تمامی اشغالگران از خاک یمن دنبال می‌شود.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ یمن ، حمله به عربستان ، شرکت آرامکو
خبرهای مرتبط
یمن از حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ریاض خبر داد
سفارت آمریکا درباره سفر به عربستان هشدار داد
حمله به ساختمان آرامکو و زخمی شدن ۴ نفر در ریاض
هشدار جدی یمن به آمریکا در صورت ورود به جنگ
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
قدرت خدا را ببینید، یمنی های، پا پتی ، سعودی را خوار و ذلیل کردن
۰
۰
پاسخ دادن
ادعای نتانیاهو: پیش از انتخابات اسرائیل به دنبال حمله مجدد به ایران نیستم
یمن از حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ریاض خبر داد
وانگ یی: چین به ایفای نقش سازنده برای برقراری آتش‌بس جامع ادامه می‌دهد
دیپلمات روس: مسکو آماده انتقال اورانیوم غنی‌شده از ایران است
سقوط هواپیمای کوچک در ویسکانسین آمریکا ۶ کشته بر جا گذاشت
کمیسیون اروپا: زمستان پیش‌رو به دلیل قیمت بالای انرژی دشوار خواهد بود
نوواک: دو پالایشگاه نفت روسیه امروز هدف حمله قرار گرفتند
اف‌بی‌آی سفر رئیس این نهاد به روسیه را رد کرد
رئیس اف‌بی‌آی وارد روسیه شد
افزایش هزینه سوخت، مأموریت نجات مهاجران در مدیترانه را به تعویق انداخت
آخرین اخبار
وانگ یی: چین به ایفای نقش سازنده برای برقراری آتش‌بس جامع ادامه می‌دهد
یمن از حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ریاض خبر داد
اف‌بی‌آی سفر رئیس این نهاد به روسیه را رد کرد
کمیسیون اروپا: زمستان پیش‌رو به دلیل قیمت بالای انرژی دشوار خواهد بود
رئیس اف‌بی‌آی وارد روسیه شد
افزایش هزینه سوخت، مأموریت نجات مهاجران در مدیترانه را به تعویق انداخت
نوواک: دو پالایشگاه نفت روسیه امروز هدف حمله قرار گرفتند
دیپلمات روس: مسکو آماده انتقال اورانیوم غنی‌شده از ایران است
سقوط هواپیمای کوچک در ویسکانسین آمریکا ۶ کشته بر جا گذاشت
ادعای نتانیاهو: پیش از انتخابات اسرائیل به دنبال حمله مجدد به ایران نیستم
انفجار در کارخانه اینتل در جنوب سرزمین‌های اشغالی/ سه نفر به‌ شدت زخمی شدند
قطر بر راهکار دیپلماتیک برای تضمین آزادی کشتیرانی تأکید کرد
پاکستان از ایران و آمریکا خواست خویشتنداری کنند
تهدید جنایتکارانه کاتس علیه یک میلیون شیعه لبنانی
اتهام‌زنی انگلیس به روسیه و ایران درباره گسترش جنگ ترکیبی
آنکارا اعزام نیرو به عربستان را به طی مراحل قانونی موکول کرد
عمان برای توافق با ایران در انتظار نتیجه مذاکرات تهران و واشنگتن است
یمن از حمله موشکی به آرامکو و فرودگاه ملک خالد خبر داد
سقوط سود پالایشگاه‌های اروپا و زنگ خطر کاهش تولید
اختلاف امنیتی اسرائیل و امارات بر سر بازگشت فلای‌دبی
هزینه ۷۱ میلیارد دلاری انرژی، پاشنه آشیل تجارت ترکیه
تنش باکو با ترکیه بر سر محدودیت حجاب در مدارس
مهندس سعودی به اتهام جاسوسی در آمریکا دستگیر شد
حمله به ساختمان آرامکو و زخمی شدن ۴ نفر در ریاض
اعتراف دیرهنگام نتانیاهو به سفر رئیس اطلاعات مصر پیش از ۷ اکتبر
دیزل روسیه و سلاح‌های اوکراین؛ تناقض سیاست آمریکا
اسرائیلی‌ها با بالن مواد مخدر به اردن قاچاق می‌کنند
ادعای ترامپ: به‌زودی اکتشاف نفت و گاز در گرینلند را آغاز می‌کنیم
قرارداد ۸ میلیارد دلاری پنتاگون برای نوسازی ارتباطات هسته‌ای آمریکا