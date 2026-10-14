باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، از اجرای عملیاتی ویژه علیه شرکت آرامکو در ظهران، واقع در منطقه شرقی عربستان، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و پالایشگاه آرامکو در ریاض خبر داد.

سریع در بیانیه‌ای که امروز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرد این عملیات با استفاده از موشک‌های بالستیک انجام شده و اهداف موردنظر با دقت مورد اصابت قرار گرفته‌اند. این حملات موجب تخریب و وقوع آتش‌سوزی در مراکز هدف در عمق خاک عربستان شده است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرد که عملیات این نیرو‌ها طی روز‌های آینده با هدف قرار دادن فرودگاه‌ها و تاسیسات نفتی عربستان ادامه خواهد یافت و درباره «پیامد‌های وخیم» هشدار داد.

او همچنین به شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی، شهروندان و کارکنان فرودگاه‌ها و شرکت‌های هدف قرارگرفته هشدار داد که به این مراکز نزدیک نشوند. سریع تاکید کرد که نیرو‌های مسلح یمن همچنان به اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره، تشدید تنش در برابر تشدید تنش» و هدف قرار دادن تجمعات نیرو‌های وابسته به عربستان ادامه خواهند داد.

سریع با اشاره به حملات عربستان به یمن اعلام کرد که این کشور در دوره تشدید تنش‌ها، ۲۲۸۱ حمله هوایی و موشکی انجام داده و ده‌ها جنایت در یمن مرتکب شده است.

روز سه‌شنبه نیز در جریان حملات عربستان، شرکت نفت یمن در منطقه الصباحه، واقع در شهرستان بنی‌مطر در غرب صنعا، هدف قرار گرفت. مقام‌های صنعا در واکنش اعلام کردند که این تاسیسات خالی بوده و هدف قرار دادن آن هیچ ارزش نظامی نداشته است.

در همین زمینه، مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، روز سه‌شنبه تاکید کرد که حملات به سمت عربستان «حکیمانه و برحق» است. او توضیح داد که هدف این حملات، وادار کردن حکومت سعودی به پایان دادن به تجاوز و محاصره یمن است.

المشاط افزود که نزدیک‌ترین راه‌حل، پایان دادن به تجاوز و محاصره عربستان علیه یمن است. او با اشاره به اینکه نبرد کنونی با هدف پایان دادن به تجاوز و محاصره‌ای است که ۱۲ سال علیه یمن ادامه داشته، تاکید کرد که این نبرد همچنین با هدف بازپس‌گیری ثروت‌های ملی و بیرون راندن تمامی اشغالگران از خاک یمن دنبال می‌شود.

منبع: المیادین