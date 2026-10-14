مدیرکل استاندارد لرستان از پلمب چهار آسانسور بحرانی و صدور ۷۱۷ گواهی استاندارد طی شش ماه اخیر خبر داد و بر ضرورت بازرسی‌های دوره‌ای برای حفظ ایمنی شهروندان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - مدیرکل استاندارد لرستان از انجام نزدیک به هزار بازرسی فنی آسانسور در شش ماه اخیر خبر داد و اعلام کرد: در جریان نظارت‌های انجام‌شده، چهار آسانسور دارای شرایط بحرانی شناسایی و پلمب شده‌اند. 

به گفته وی، در این مدت ۷۱۷ گواهی استاندارد آسانسور صادر شده است؛ آماری که بار دیگر اهمیت بازرسی‌های دوره‌ای و نگهداری اصولی این تجهیزات پرکاربرد را یادآوری می‌کند.

مدیرکل استاندارد لرستان با تأکید بر اهمیت ایمنی آسانسورها به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم نظارتی اظهار کرد: آسانسورها به دلیل استفاده روزانه شهروندان در ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری، نقش مستقیمی در ایمنی افراد دارند و هرگونه نقص فنی در این تجهیزات می‌تواند خطرآفرین باشد.

بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی مسئولان استاندارد لرستان، طی شش ماه اخیر نزدیک به هزار مورد بازرسی فنی آسانسور توسط شرکت‌های بازرسی انجام شده و کارشناسان نیز حدود ۱۰۰ بازدید تخصصی از این تجهیزات داشته‌اند.

حاصل این اقدامات نظارتی، صدور ۷۱۷ گواهی استاندارد آسانسور بوده است. با این حال، شناسایی چهار آسانسور دارای شرایط بحرانی و پلمب آن‌ها نشان می‌دهد که نظارت مستمر بر وضعیت فنی این تجهیزات همچنان ضرورتی جدی به شمار می‌رود.

برچسب ها: آسانسور ، لرستان
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