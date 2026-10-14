باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد روشن با اشاره به تأثیر توافق‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای بر توسعه مبادلات اقتصادی اظهار کرد: افزایش ۱۸ درصدی تراز تجاری ایران با اوراسیا در سال گذشته نشان می‌دهد که توافق‌نامه‌های منطقه‌ای تا چه اندازه می‌توانند در بهبود وضعیت تجارت کشور مؤثر باشند.

وی افزود: در چارچوب توافق‌های تجاری با منطقه اوراسیا، ۸۹ درصد تعرفه‌های کالاهای مبادله‌شده میان طرفین از عوارض گمرکی معاف شده‌اند که این موضوع به آزادسازی تجارت و افزایش مبادلات تجاری کمک کرده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به گسترش تعاملات تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ادامه داد: طی سه ماه گذشته، در نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری منطقه اوراسیا، هیئت‌های تجاری بزرگی با حضور فعالان اقتصادی اعزام شده‌اند و موضوع توسعه تجارت با این منطقه با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

روشن با اشاره به سفر اخیر هیئت ایرانی به بلاروس گفت: حدود ۱۰ روز پیش در بلاروس با طرف‌های تجاری این کشور گفت‌وگو کردیم و اکنون به مرحله مشخص‌تری از همکاری‌ها رسیده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که می‌دانیم چه کالاهایی را می‌توانیم به این کشور صادر کنیم و در مقابل، چه کالاهایی را از بلاروس وارد کنیم.

وی تأکید کرد: شناخت دقیق ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی و تعیین کالاهای قابل مبادله، می‌تواند زمینه را برای توسعه هدفمند روابط تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم کند.