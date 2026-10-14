باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین جلسه کارگروه نظارت و رصد عملیاتی پروژه راه‌آهن در حال ساخت چابهار- زاهدان با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، هوشنگ بازوند، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور، جبارعلی ذاکری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت راه‌آهن، عبدالله ارجایی معاون برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی، عبدالرضا عابد رئیس قرارگاه و محمد رستمی مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و در ارتباط ویدئوکنفرانسی با عباس خطیبی معاون شرکت ساخت و سایر عوامل اجرایی در محل پروژه برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه، روند تأمین منابع مالی متناسب با برنامه زمان‌بندی، تأمین سوخت ناوگان روسازی، تجهیز کارگاه‌ها به ماشین‌آلات و ناوگان مورد نیاز، تأمین مصالح و میزان پیشرفت عملیات اجرایی بررسی شد.

همچنین، روند احداث ساختمان ایستگاه‌های مسافری نیکشهر و چابهار و نیازمندی‌های اجرایی پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع، تقویت ظرفیت‌های اجرایی و تسریع در پیشرفت عملیات اتخاذ شد.

تأکید وزیر بر پایش مستمر و تحقق برنامه زمان‌بندی

وزیر راه و شهرسازی در این نشست با تاکید بر پایش مستمر برای تحقق برنامه زمان‌بندی راه‌آهن چابهار–زاهدان، تسریع در اجرای این خط ریلی را خواستار شد.

فرزانه صادق با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه با تلاش جهادی، پایش مستمر و تمرکز بر تسریع روند اجرا با جدیت دنبال می‌شود، گفت: تحقق برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده برای تکمیل راه‌آهن چابهار–زاهدان، مورد تأکید رئیس‌جمهور است و باید با پیگیری مستمر، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و رفع به‌موقع موانع اجرایی، روند پیشرفت پروژه با جدیت دنبال شود.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: جلسات این کارگروه به‌صورت هفتگی ادامه دارد تا روند پیشرفت پروژه به‌طور مستمر پایش و تصمیمات مورد نیاز برای رفع موانع و سرعت بخشی به عملیات در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ شود.

گفتنی است، طرح راه‌آهن چابهار-زاهدان، با هدف توسعه ریلی شرق کشور و اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی، طرح توسعه سواحل مکران و ایجاد کریدور ترانزیتی شمالی- جنوبی در شرق کشور برای اتصال آسیای میانه و کشور افغانستان به آب‌های آزاد اقیانوسی، طرح احداث راه‌آهن چابهار-زاهدان به طول ۶۲۸ کیلومتر در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. این طرح ریلی از بندر چابهار آغاز می‌شود و پس از عبور از شهر‌های نیکشهر، ایرانشهر و خاش به شهر زاهدان می‌رسد.

وزیر راه و شهرسازی در پنجمین جلسه کارگروه نظارت و رصد عملیاتی پروژه راه آهن چابهار- زاهدان، با تاکید بر پایش مستمر برای تحقق برنامه زمان‌بندی راه‌آهن چابهار–زاهدان، تسریع در اجرای این خط ریلی را خواستار شد.

فرزانه صادق در این جلسه با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه با تلاش جهادی، پایش مستمر و تمرکز بر تسریع روند اجرا با جدیت دنبال می‌شود، گفت: تحقق برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده برای تکمیل راه‌آهن چابهار- زاهدان، مورد تأکید رئیس‌جمهور است و باید با پیگیری مستمر، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و رفع به‌موقع موانع اجرایی، روند پیشرفت پروژه با جدیت دنبال شود.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان‌کرد: جلسات این کارگروه به‌صورت هفتگی ادامه دارد تا روند پیشرفت پروژه به‌طور مستمر پایش و تصمیمات مورد نیاز برای رفع موانع و سرعت بخشی‌ به عملیات در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ شود.

گفتنی است در این نشست، آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه، روند تأمین منابع مالی متناسب با برنامه زمان‌بندی، تامین سوخت ناوگان روسازی، تجهیز کارگاه‌ها به ماشین‌آلات و ناوگان مورد نیاز، تأمین مصالح و میزان پیشرفت عملیات اجرایی بررسی شد.

همچنین، روند احداث ساختمان ایستگاه‌های مسافری نیکشهر و چابهار و نیازمندی‌های اجرایی پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع، تقویت ظرفیت‌های اجرایی و تسریع در پیشرفت عملیات اتخاذ شد.

طرح راه‌آهن چابهار-زاهدان، با هدف توسعه ریلی شرق کشور و اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی، طرح توسعه سواحل مکران و ایجاد کریدور ترانزیتی شمالی- جنوبی در شرق کشور برای اتصال آسیای میانه و کشور افغانستان به آب‌های آزاد اقیانوسی، طرح احداث راه‌آهن چابهار-زاهدان به طول ۶۲۸ کیلومتر در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. این طرح ریلی از بندر چابهار آغاز می‌شود و پس از عبور از شهرهای نیکشهر، ایرانشهر و خاش به شهر زاهدان می‌رسد.

در این جلسه، مدیرعامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، با اعلام اتمام عملیات زیرسازی راه‌آهن چابهار–زاهدان گفت: عملیات باقیمانده مطابق برنامه در حال اجراست و هدف‌گذاری برای اتمام پروژه تا پایان سال انجام شده است.

محمد رستمی با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار داشت: عملیات زیرسازی پروژه به طور کامل انجام شده و بخش باقیمانده به‌طور عمده به عملیات روسازی مسیر مربوط می‌شود.

وی افزود: برای تکمیل پروژه، بخش‌های باقیمانده مسیر تفکیک شده و مقادیر عملیات موردنیاز بر اساس زیرساخت‌ها، نیازمندی‌ها و منابع موجود مشخص شده است. بر همین اساس، برنامه‌ریزی لازم برای اجرای عملیات باقیمانده صورت گرفته و کار مطابق آخرین برنامه مورد توافق پیش می‌رود.

رستمی با بیان اینکه پیشرفت عملیات در برخی بخش‌ها از برنامه زمان‌بندی‌شده جلوتر است، گفت: چالش‌های پروژه به صورت روزانه از سوی ارکان اجرایی رصد می‌شود و اقدامات لازم برای رفع آنها در حال انجام است. بر اساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته، امیدواریم عملیات اجرایی پروژه تا پایان سال به پایان برسد.

تامین تجهیزات و مصالح؛ محور پیگیری‌های اجرایی

مدیرعامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) همچنین با اشاره به سابقه اجرای این طرح بیان کرد: مطالعات و اقدامات مقدماتی پروژه که به روش EPC (در قرارداد EPC، یک پیمانکار مسئولیت طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای پروژه را بر عهده می‌گیرد و این مراحل را در چارچوب قرارداد پیش می‌برد) در حال اجراست، تقریباً از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و اجرای آن در طول سال‌های گذشته با چالش‌هایی از جمله تحریم‌ها، شرایط دشوار توپوگرافی مسیر و نیاز به اصلاحات مهندسی مواجه بوده است.

وی تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات تخصصی روسازی ریلی، ادوات و مصالح مورد نیاز را از جمله موضوعات مهم در روند اجرای پروژه دانست و افزود: با برگزاری جلسات منظم با تولیدکنندگان و پیگیری دستگاه‌های مسئول، مشکلات شناسایی‌شده در حال رفع است و تولید بسیاری از تجهیزات مطابق برنامه پیش می‌رود.

رستمی خاطرنشان کرد: پیگیری مسائل باقیمانده در سطح ملی ادامه دارد تا موانع موجود برطرف شود و پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده به اتمام برسد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی