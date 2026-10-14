پنجمین جلسه کارگروه نظارت و رصد عملیاتی پروژه راه‌آهن در حال ساخت چابهار- زاهدان با حضور وزیر راه و شهرسازی، برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین جلسه کارگروه نظارت و رصد عملیاتی پروژه راه‌آهن در حال ساخت چابهار- زاهدان با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، هوشنگ بازوند، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور، جبارعلی ذاکری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت راه‌آهن، عبدالله ارجایی معاون برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی، عبدالرضا عابد رئیس قرارگاه و محمد رستمی مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و در ارتباط ویدئوکنفرانسی با عباس خطیبی معاون شرکت ساخت و سایر عوامل اجرایی در محل پروژه برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه، روند تأمین منابع مالی متناسب با برنامه زمان‌بندی، تأمین سوخت ناوگان روسازی، تجهیز کارگاه‌ها به ماشین‌آلات و ناوگان مورد نیاز، تأمین مصالح و میزان پیشرفت عملیات اجرایی بررسی شد.

همچنین، روند احداث ساختمان ایستگاه‌های مسافری نیکشهر و چابهار و نیازمندی‌های اجرایی پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع، تقویت ظرفیت‌های اجرایی و تسریع در پیشرفت عملیات اتخاذ شد.

تأکید وزیر بر پایش مستمر و تحقق برنامه زمان‌بندی

وزیر راه و شهرسازی در این نشست با تاکید بر پایش مستمر برای تحقق برنامه زمان‌بندی راه‌آهن چابهار–زاهدان، تسریع در اجرای این خط ریلی را خواستار شد.

فرزانه صادق با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه با تلاش جهادی، پایش مستمر و تمرکز بر تسریع روند اجرا با جدیت دنبال می‌شود، گفت: تحقق برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده برای تکمیل راه‌آهن چابهار–زاهدان، مورد تأکید رئیس‌جمهور است و باید با پیگیری مستمر، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و رفع به‌موقع موانع اجرایی، روند پیشرفت پروژه با جدیت دنبال شود.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: جلسات این کارگروه به‌صورت هفتگی ادامه دارد تا روند پیشرفت پروژه به‌طور مستمر پایش و تصمیمات مورد نیاز برای رفع موانع و سرعت بخشی به عملیات در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ شود.

گفتنی است، طرح راه‌آهن چابهار-زاهدان، با هدف توسعه ریلی شرق کشور و اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی، طرح توسعه سواحل مکران و ایجاد کریدور ترانزیتی شمالی- جنوبی در شرق کشور برای اتصال آسیای میانه و کشور افغانستان به آب‌های آزاد اقیانوسی، طرح احداث راه‌آهن چابهار-زاهدان به طول ۶۲۸ کیلومتر در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. این طرح ریلی از بندر چابهار آغاز می‌شود و پس از عبور از شهر‌های نیکشهر، ایرانشهر و خاش به شهر زاهدان می‌رسد.

وزیر راه و شهرسازی در پنجمین جلسه کارگروه نظارت و رصد عملیاتی پروژه راه آهن چابهار- زاهدان، با تاکید بر پایش مستمر برای تحقق برنامه زمان‌بندی راه‌آهن چابهار–زاهدان، تسریع در اجرای این خط ریلی را خواستار شد.

 فرزانه صادق در این جلسه با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه با تلاش جهادی، پایش مستمر و تمرکز بر تسریع روند اجرا با جدیت دنبال می‌شود، گفت: تحقق برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده برای تکمیل راه‌آهن چابهار- زاهدان، مورد تأکید رئیس‌جمهور است و باید با پیگیری مستمر، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و رفع به‌موقع موانع اجرایی، روند پیشرفت پروژه با جدیت دنبال شود.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان‌کرد: جلسات این کارگروه به‌صورت هفتگی ادامه دارد تا روند پیشرفت پروژه به‌طور مستمر پایش و تصمیمات مورد نیاز برای رفع موانع و سرعت بخشی‌ به عملیات در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ شود.

گفتنی است در این نشست، آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه، روند تأمین منابع مالی متناسب با برنامه زمان‌بندی، تامین سوخت ناوگان روسازی، تجهیز کارگاه‌ها به ماشین‌آلات و ناوگان مورد نیاز، تأمین مصالح و میزان پیشرفت عملیات اجرایی بررسی شد.

همچنین، روند احداث ساختمان ایستگاه‌های مسافری نیکشهر و چابهار و نیازمندی‌های اجرایی پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع، تقویت ظرفیت‌های اجرایی و تسریع در پیشرفت عملیات اتخاذ شد.

طرح راه‌آهن چابهار-زاهدان، با هدف توسعه ریلی شرق کشور و اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی، طرح توسعه سواحل مکران و ایجاد کریدور ترانزیتی شمالی- جنوبی در شرق کشور برای اتصال آسیای میانه و کشور افغانستان به آب‌های آزاد اقیانوسی، طرح احداث راه‌آهن چابهار-زاهدان به طول ۶۲۸ کیلومتر در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. این طرح ریلی از بندر چابهار آغاز می‌شود و پس از عبور از شهرهای نیکشهر، ایرانشهر و خاش به شهر زاهدان می‌رسد.

در این جلسه، مدیرعامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، با اعلام اتمام عملیات زیرسازی راه‌آهن چابهار–زاهدان گفت: عملیات باقیمانده مطابق برنامه در حال اجراست و هدف‌گذاری برای اتمام پروژه تا پایان سال انجام شده است.

محمد رستمی با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار داشت: عملیات زیرسازی پروژه به طور کامل انجام شده و بخش باقیمانده به‌طور عمده به عملیات روسازی مسیر مربوط می‌شود.

وی افزود: برای تکمیل پروژه، بخش‌های باقیمانده مسیر تفکیک شده و مقادیر عملیات موردنیاز بر اساس زیرساخت‌ها، نیازمندی‌ها و منابع موجود مشخص شده است. بر همین اساس، برنامه‌ریزی لازم برای اجرای عملیات باقیمانده صورت گرفته و کار مطابق آخرین برنامه مورد توافق پیش می‌رود.

رستمی با بیان اینکه پیشرفت عملیات در برخی بخش‌ها از برنامه زمان‌بندی‌شده جلوتر است، گفت: چالش‌های پروژه به صورت روزانه از سوی ارکان اجرایی رصد می‌شود و اقدامات لازم برای رفع آنها در حال انجام است. بر اساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته، امیدواریم عملیات اجرایی پروژه تا پایان سال به پایان برسد.

تامین تجهیزات و مصالح؛ محور پیگیری‌های اجرایی

مدیرعامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) همچنین با اشاره به سابقه اجرای این طرح بیان کرد: مطالعات و اقدامات مقدماتی پروژه که به روش EPC (در قرارداد EPC، یک پیمانکار مسئولیت طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای پروژه را بر عهده می‌گیرد و این مراحل را در چارچوب قرارداد پیش می‌برد) در حال اجراست، تقریباً از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و اجرای آن در طول سال‌های گذشته با چالش‌هایی از جمله تحریم‌ها، شرایط دشوار توپوگرافی مسیر و نیاز به اصلاحات مهندسی مواجه بوده است.

وی تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات تخصصی روسازی ریلی، ادوات و مصالح مورد نیاز را از جمله موضوعات مهم در روند اجرای پروژه دانست و افزود: با برگزاری جلسات منظم با تولیدکنندگان و پیگیری دستگاه‌های مسئول، مشکلات شناسایی‌شده در حال رفع است و تولید بسیاری از تجهیزات مطابق برنامه پیش می‌رود.

رستمی خاطرنشان کرد: پیگیری مسائل باقیمانده در سطح ملی ادامه دارد تا موانع موجود برطرف شود و پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده به اتمام برسد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: راه آهن چابهار زاهدان ، وزیر راه و شهرسازی
خبرهای مرتبط
وزیر راه: نتایج دیپلماسی حمل‌ونقلی با کشورهای همسایه در حال نمایان شدن است+ فیلم
الزام ساخت پناهگاه در ساخت‌وساز‌های جدید/ بازنگری فوری مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان
برنامه دولت برای جبران خسارات سامانه حمل و نقل هوایی و حمایت از شرکت‌های هواپیمایی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بارش باران طی دو روز آینده در بسیاری از نقاط کشور
اختصاص ۳۷ درصد بودجه به هدفمندی یارانه‌ها /یارانه نقدی به بیش از ۷۵ میلیون نفر پرداخت شد+ فیلم
گام تازه ایران و اوراسیا برای تقویت تجارت آزاد و همگرایی اقتصادی
تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی در اولویت باید قرار گیرد
سهم حمل‌ونقل ریلی از جابه‌جایی کالا در کشور حدود ۱۰ درصد است
اجرای نقشه راه همکاری ایران و اوراسیا به پروژه‌های مشترک صنعتی و تجاری منجر می‌شود
توسعه معادن شمال‌غرب کشور اجرایی می‌شود
موافقت شورای ملی تامین مالی با تشکیل صندوق املاک دولتی و توثیق دارایی‌های دیجیتال
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
آخرین اخبار
اختصاص ۳۷ درصد بودجه به هدفمندی یارانه‌ها /یارانه نقدی به بیش از ۷۵ میلیون نفر پرداخت شد+ فیلم
توسعه معادن شمال‌غرب کشور اجرایی می‌شود
بارش باران طی دو روز آینده در بسیاری از نقاط کشور
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
گام تازه ایران و اوراسیا برای تقویت تجارت آزاد و همگرایی اقتصادی
موافقت شورای ملی تامین مالی با تشکیل صندوق املاک دولتی و توثیق دارایی‌های دیجیتال
سهم حمل‌ونقل ریلی از جابه‌جایی کالا در کشور حدود ۱۰ درصد است
اجرای نقشه راه همکاری ایران و اوراسیا به پروژه‌های مشترک صنعتی و تجاری منجر می‌شود
تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی در اولویت باید قرار گیرد
الگوی مدیریت پروژه‌های زیرساختی باید در دوره تحریم و جنگ تغییر کند
معاملات دلاری مسکن تخلف است
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۲ مهر
دیدار رئیس بانک مرکزی با همتای الجزایری در حاشیه اجلاس صندوق بین‌المللی پول
برداشت بیش از ۵۰۰ تن میگو در نخستین روزهای صید
عملیات زیرسازی راه‌آهن چابهار–زاهدان به پایان رسید
افزایش ۱۸ درصدی تراز تجاری ایران با اوراسیا در سال گذشته
بخشی ازمطالبات پیمانکاران نفتی امروز پرداخت می‌شود+عکس
حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای برقی و هیبریدی+ فیلم
دیپلماسی اقتصادی فعالانه ایران برای مقابله با فشار‌های آمریکا
همتی: ادعای فروپاشی اقتصاد ایران توهمی بیش نیست
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵
کشاورزان از بوته کنی و آتش زدن مراتع اجتناب کنند
تأمین آب بازیافتی و پساب برای آبیاری فضای سبز به ازای واگذاری ۱۲ حلقه چاه به آبفا
با استفاده از هوش مصنوعی جریان ورودی به ۳۰ سد مهم کشور تا افق شش‌ماهه پیش‌بینی می‌شود
۴ استان در اولویت احداث نیروگاه‌های خورشیدی قرار گرفتند
توضیحات وزارت راه درباره سامانه «تِم»
دریافت هزار تومان بابت رمز سوخت‌گیری را پیگیری می‌کنیم
کنیا مهمترین دروازه ورود ایران به بازار آفریقا
رفع چالش تأمین سوخت بخش کشاورزی به کجا رسید؟
رئیس کل بانک مرکزی وارد بانکوک شد