مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی با اشاره به غربالگری ۱۳ میلیون و ۸۸۰ هزار دانش‌آموز در سال گذشته، از تغییر راهبرد غربالگری در سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان سمیه سادات ابراهیمی، مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی در آیین انعقاد تفاهم‌نامه عملیاتی پیشگیری از اعتیاد میان معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست‌جمهوری، آموزش و پرورش را اثرگذارترین نهاد در عرصه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد دانست و بیان کرد: بر اساس تکالیف اسناد بالادستی مبنی بر پایش سلامت روانی و اجتماعی دانش‌آموزان، سال گذشته موفق شدیم ۱۳ میلیون و ۸۸۰ هزار نفر از دانش‌آموزان کشور را در تمامی پایه‌ها به‌جز پایه دوازدهم، ذیل هشت مؤلفه مورد غربالگری روان‌شناختی قرار دهیم.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور و تعطیلی مدارس در دوره مذکور افزود: با وجود این چالش‌ها، مشاوران، معلمان و مدیران مدارس با تلاش مستمر پای کار ماندند و پس از مرحله غربالگری، مصاحبه‌های تشخیصی، مداخلات بالینی و روند رسیدگی به دانش‌آموزان نیازمند مداخلات روانشناختی را بدون وقفه به سرانجام رساندند. این خدمات تخصصی از طریق ۷۳۸ مرکز مشاوره در سراسر کشور ارائه شد و توانست نقش بازدارنده‌ای در مهار آسیب‌ها ایفا کند.

آموزش‌وپرورش رویکرد غربالگری روان‌شناختی دانش‌آموزان را تغییر داد

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: بر همین مبنا مؤلفه‌هایی نظیر امید به زندگی، درک حمایت از سوی خانواده، مدرسه و جامعه و همچنین قدرت تاب‌آوری و همدلی دانش‌آموزان سنجیده می‌شود تا پس از پایان غربالگری، اطلس سرمایه‌های روانشناختی از جمله امید به زندگی در سطوح مدرسه، منطقه و استان تدوین شده و مبنای سیاست‌گذاری‌های کلان کشور قرار گیرد.

ابراهیمی با تأکید بر هم‌افزایی برنامه‌های فرهنگی، هنری، قرآنی و مشاوره‌ای در کاهش آسیب‌ها یادآور شد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های معاونت پرورشی، بسترسازی کنشگری دانش‌آموزان است که این امر به ارتقای عزت نفس و خودباوری، تقویت هویت و سلامت روان دانش‌آموزان کمک خواهد کرد.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

برچسب ها: غربالگری دانش آموزان ، مشاوره
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