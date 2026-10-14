احداث روگذر برکت به منظور تسهیل تردد زائران مرز خسروی امروز با حضور مسئولان استانی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین آغاز احداث روگذر برکت امروز با حضور مسئولان استانی در ورودی پایانه بین‌المللی خسروی برگزار شد.

با احداث روگذر جدید در ورودی پایانه بین‌المللی خسروی، مسیر تردد کامیون‌های تجاری و زائران اربعین به‌طور کامل از یکدیگر تفکیک می‌شود؛ طرحی زیرساختی که با اعتبار ۲۲۵ میلیارد تومان و در مدت ۱۸ ماه اجرا خواهد شد.

مرز بین‌المللی خسروی علاوه بر جایگاه مهم خود در تردد زائران اربعین، یکی از گذرگاه‌های فعال تجاری استان کرمانشاه به شمار می‌رود و روزانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کامیون صادراتی از این مرز تردد می‌کنند.

بر اساس آمار گمرک، حدود ۴۰ درصد صادرات ایران به عراق از مرز‌های استان کرمانشاه انجام می‌شود؛ ظرفیتی که ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و روان‌سازی تردد در گذرگاه‌های مرزی استان را دوچندان می‌کند.

مرز خسروی در عملیات اربعین نیز عملکرد قابل‌توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که بر اساس آمار سازمان راهداری کشور، تردد زائران از این مرز در شرایط کاهش تردد در سایر مرز‌های اربعینی، بیش از ۴ و نزدیک به ۵ درصد رشد داشته است.

اجرای روگذر جدید با جداسازی کامل مسیر‌های تجاری و زیارتی، ضمن کاهش تداخل ترافیکی و تسهیل عبور کامیون‌های صادراتی، زمینه را برای ارتقای خدمات‌رسانی به زائران و تقویت نقش مرز خسروی در تجارت با عراق فراهم می‌کند.

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در مراسم آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح برکت در محور قصرشیرین–خسروی، با اشاره به اعتبار ۲۲۵۳ میلیارد ریالی این پروژه اظهار کرد: مرز خسروی از مرز‌های مهم کشور است که هم در حوزه تجارت و هم در حوزه زیارت کارکرد دارد و بنابراین توسعه زیرساخت‌های آن برای بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت ضروری است.

وی با اشاره به تردد زائران اربعین از مرز خسروی افزود: این مرز در اربعین امسال سومین مرز پرتردد کشور بود و تنها مرزی بود که تردد زائران از آن پنج درصد افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده شمار بیشتری از زائران از نقاط مختلف کشور، مرز خسروی را برای تردد انتخاب کنند.

استاندار کرمانشاه تفکیک تردد تجاری از تردد زائران و مسافران را از برنامه‌های اولویت‌دار استان دانست و گفت: با وجود تسهیل بخشی از تردد تجاری از طریق جاده برکت، ظرفیت مرز خسروی در هر دو حوزه بیش از میزان فعلی است و بهره‌گیری از آن به تکمیل زیرساخت‌ها نیاز دارد.

حبیبی با بیان اینکه طرح جامع مرز خسروی از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پیگیری می‌شود، گفت: ایجاد پارکینگ‌های متعدد نیز در دستور کار است تا کامیون‌ها در مسیر جاده توقف نکنند و این اقدام با مشارکت بخش خصوصی و برخی دستگاه‌ها دنبال می‌شود.

وی احداث تقاطع غیرهمسطح برکت را گامی در جهت تفکیک محور‌های ورودی تجاری و زیارتی و روان‌سازی تردد به مرز خسروی عنوان کرد و افزود: مقدمات اجرای این پروژه با همکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فراهم شده و بخشی از منابع آن نیز از محل اعتبارات اربعین تأمین می‌شود.

استاندار کرمانشاه از پیگیری‌های حسینی، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، قدردانی کرد و گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس به تسریع اجرای طرح‌ها کمک می‌کند و توسعه مرز‌ها نیز به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های اصلی پیشرفت استان، با جدیت دنبال خواهد شد.