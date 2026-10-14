وزیر پیشنهادی دفاع با تاکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور، جهش در تولید و تأمین تسلیحات موردنیاز نیرو‌های مسلح را از محور‌های اصلی برنامه‌های خود عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵، با تشریح برنامه‌های خود در مجلس شورای اسلامی، از تدوین برنامه‌های شش‌ماهه و ۲۲ماهه، جهش در تولید و تأمین تسلیحات موردنیاز نیرو‌های مسلح، ارتقای مستمر تجهیزات پیشرفته و سامانه‌های هوشمند و توجه ویژه به معیشت کارکنان، بازنشستگان و جانبازان خبر داد.

وی در تشریح برنامه‌های خود برای وزارت دفاع، با اشاره به تداوم مسیر ترسیم‌شده در دوره شهید سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، اظهار کرد: برنامه‌های پیشین با اعمال اصلاحات و متناسب با نیاز‌های جدید ادامه خواهد یافت و در این چارچوب، برنامه‌های اجرایی شش‌ماهه و ۲۲ماهه برای پیشبرد اهداف وزارت دفاع تدوین شده است.

وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با تأکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور، جهش در تولید و تأمین تسلیحات موردنیاز نیرو‌های مسلح را از محور‌های اصلی برنامه‌های خود برشمرد و بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صنعتی، علمی و فناورانه کشور برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های دفاعی تأکید کرد.

اخلاقی کتابچی همچنین بر هم‌افزایی امکانات و ظرفیت‌های نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تأکید کرد و بهره‌گیری مؤثر از منابع موجود، هماهنگی میان مجموعه‌های صنعتی و دفاعی و افزایش کارآمدی در فرایند تأمین نیاز‌ها را از الزامات تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده دانست.

وی، توجه به تحقیقات زودبازده و مسئله‌محور را از دیگر اولویت‌های خود عنوان کرد و گفت استفاده از ظرفیت‌های ملی، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند در تسریع روند توسعه فناوری، ارتقای توان تولید و پاسخ‌گویی به نیاز‌های نیرو‌های مسلح نقش مؤثری ایفا کند.

وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با اشاره به ضرورت ارتقای مستمر توان رزمی کشور، توسعه و به‌روزرسانی تسلیحات و تجهیزات پیشرفته، گسترش سامانه‌های هوشمند و توجه به حوزه‌های نوین رزم را مورد تأکید قرار داد و گفت: بازآفرینی و معماری جدید در حوزه‌های دفاعی باید متناسب با تحولات فناوری و ارزیابی مستمر نیاز‌های عملیاتی دنبال شود.

اخلاقی کتابچی همچنین تقویت ظرفیت‌های موشکی کشور، متناسب با سطح تهدیدات منطقه‌ای، را از محور‌های برنامه خود برشمرد و بر آمادگی برای توسعه برد موشک‌ها در چارچوب تأیید سلسله‌مراتب فرماندهی تأکید کرد.

توجه ویژه به حوزه پدافند، توسعه توانمندی‌های رزم زمینی، پیگیری ساخت جنگنده سنگین چندمنظوره و تقویت زیرساخت‌های سایبری نیز از دیگر محور‌هایی بود که وی در تشریح برنامه‌های خود مطرح کرد.

توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان

وزیر پیشنهادی دفاع در بخش دیگری از برنامه‌های خود، بهبود وضعیت معیشتی کارکنان نیرو‌های مسلح را مورد توجه قرار داد و از پیگیری افزایش جهشی حقوق و مزایای آنان با تعامل و همکاری دولت خبر داد.

اخلاقی کتابچی همچنین رسیدگی به وضعیت مسکن کارکنان نیرو‌های مسلح و توجه ویژه به مسائل بازنشستگان و جانبازان را از اولویت‌های برنامه خود عنوان کرد و بر ضرورت تقویت حمایت‌ها از سرمایه انسانی مجموعه دفاعی کشور تأکید داشت.

اصلاح ساختار اقتصادی و صیانت از منابع وزارت دفاع

وی در تشریح رویکرد اقتصادی خود، اصلاح روند‌های اقتصادی، توجه ویژه به مولدسازی دارایی‌های وزارت دفاع و استفاده کارآمدتر از امکانات و منابع موجود را از الزامات ارتقای بهره‌وری دانست.

وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح همچنین بر برخورد قاطع با هرگونه اقدام خارج از فرایند‌های مالی متعارف و سالم تأکید کرد و گفت: تعامل با بخش خصوصی باید بر مبنای ضوابط روشن، رعایت منافع متقابل و پرهیز از ایجاد تعارض با فعالیت‌های قانونی این بخش دنبال شود.

بازسازی و نوسازی بر اساس اولویت‌های دفاعی

اخلاقی کتابچی، بازسازی و نوسازی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های دفاعی را از دیگر محور‌های برنامه خود برشمرد و بر ضرورت جمع‌بندی دیدگاه‌های فرماندهان و اولویت‌بندی نیاز‌ها برای تخصیص منابع و اجرای طرح‌ها تأکید کرد.

بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده، تقویت توان تولید و تأمین تسلیحات، توسعه فناوری‌های پیشرفته، افزایش هم‌افزایی میان بخش‌های دفاعی و صنعتی، اصلاح فرایند‌های اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان، از محور‌های اصلی برنامه مهرداد اخلاقی کتابچی برای وزارت دفاع خواهد بود.

منبع: وزارت دفاع

برچسب ها: وزارت دفاع ، توان دفاعی کشور
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