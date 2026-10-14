وزیر خارجه عمان اعلام کرد ترتیبات نهایی توافق درباره تنگه هرمز به نتایج مذاکرات تهران و واشنگتن و حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده بستگی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، امروز چهارشنبه اعلام کرد دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز با ایران، به نتایج مذاکرات میان تهران و واشنگتن بستگی دارد.

البوسعیدی در یک کنفرانس خبری در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، گفت مذاکرات درباره توافق تنگه هرمز به پایان رسیده است، اما نهایی‌کردن ترتیبات آن به نتایج گفت‌و‌گو‌های ایران و آمریکا و حل‌وفصل برخی مسائل باقی‌مانده بستگی دارد.

وزیر خارجه عمان همچنین اشاره کرد که با ایران درباره ترتیباتی موقت توافق شده است تا نتایج مذاکرات تهران و واشنگتن مشخص شود.

شایان ذکر است که البوسعیدی روز سه‌شنبه برای سفری رسمی دو روزه وارد اسلام‌آباد شد.

منبع: الشرق

برچسب ها: تنگه هرمز ، ایران و عمان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
عمان همان نماینده آمریکا جنایتکار در تنگه هرمز، منطقه خاورمیانه و غرب آسیا است
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