باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، امروز چهارشنبه اعلام کرد دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز با ایران، به نتایج مذاکرات میان تهران و واشنگتن بستگی دارد.

البوسعیدی در یک کنفرانس خبری در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، گفت مذاکرات درباره توافق تنگه هرمز به پایان رسیده است، اما نهایی‌کردن ترتیبات آن به نتایج گفت‌و‌گو‌های ایران و آمریکا و حل‌وفصل برخی مسائل باقی‌مانده بستگی دارد.

وزیر خارجه عمان همچنین اشاره کرد که با ایران درباره ترتیباتی موقت توافق شده است تا نتایج مذاکرات تهران و واشنگتن مشخص شود.

شایان ذکر است که البوسعیدی روز سه‌شنبه برای سفری رسمی دو روزه وارد اسلام‌آباد شد.

منبع: الشرق