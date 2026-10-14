فرمانده یکی از حوزه‌های بسیج خواهران مهرستان در جنوب سیستان‌وبلوچستان مقابل درِ منزل به‌شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده یکی از حوزه‌های بسیج خواهران مهرستان در جنوب سیستان‌وبلوچستان درپی تیراندازی تروریست‌های وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی جلوی درِ منزل به‌شهادت رسید.

 

 

 

شهیده افسانه عقیلا

شهادت یک فرمانده بسیج در سیستان‌وبلوچستان

برچسب ها: تروریست ها ، تروریست های آمریکایی
خبرهای مرتبط
شهادت بسیجی کرمانی در منطقه کورین زاهدان
شکست مفتضحانه دیگر برای تروریست‌های مزدور در مهرستان؛ اشرار مسلح مجبور به فرار شدند
شهادت مامور فراجا در جریان حمله تروریستی به گشت انتظامی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
شهادت یک فرمانده بسیج در سیستان‌وبلوچستان
شکست مفتضحانه دیگر برای تروریست‌های مزدور در مهرستان؛ اشرار مسلح مجبور به فرار شدند
کارنامه تجارت خارجی سیستان و بلوچستان در نیمه نخست ۱۴۰۵