ششمین گردهمایی هیئات دخترانه شهر تهران، روز جمعه ۲۴ مهرماه، با حضور یک‌هزار و ۶۰۰ نوجوان دختر از بیش از ۵۰ هیئت دخترانه، در فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- این گردهمایی به همت گروه مردمی «سفیرمعنا» و با مشارکت مرکز زن و خانواده شهرداری تهران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

این رویداد با هدف شبکه‌سازی و تقویت هم‌افزایی میان هیئات دخترانه، گسترش تعاملات فرهنگی و تربیتی و ایجاد زمینه‌ای برای تبادل تجربه میان فعالان نوجوان عرصه هیئت و فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی برگزار می‌شود.

حضور گسترده نوجوانان دختر از بیش از ۵۰ هیئت مذهبی شهر تهران، فرصتی برای هم‌اندیشی، تقویت پیوند‌های شبکه‌ای و تشکیلاتی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و معنوی دختران نوجوان فراهم می‌کند.

ششمین گردهمایی هیئات دخترانه شهر تهران، روز جمعه ۲۴ مهرماه، از ساعت ۹ تا ۱۵ در فرهنگسرای بهمن میزبان شرکت‌کنندگان خواهد بود.

برچسب ها: گردهمایی ، دختران
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