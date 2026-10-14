باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع در دولت ترکیه امروز چهارشنبه به خبرگزاری «ریا نووستی» اعلام کرد که استقرار احتمالی نیرو‌های ترکیه در عربستان سعودی، مستلزم طی مراحل قانونی و تصویب قوانین لازم است. این منبع افزود که هنوز زمان انتقال نیرو‌های ترکیه به عربستان مشخص نشده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دو روز پیش اعلام کرده بود که آنکارا طی روز‌های آینده «توافق‌نامه دفاع مشترک مکه» میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان را برای تصویب به پارلمان ارائه خواهد کرد.

این توافق‌نامه که در ماه اوت گذشته امضا شد، تصریح می‌کند که هرگونه «حمله به یکی از سه کشور، حمله به همه آنها» تلقی خواهد شد.

در همین زمینه، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، پیش‌تر گفته بود که عربستان ممکن است برای مقابله با حملات مستمر نیرو‌های مسلح یمن، به برخی نیاز‌های نظامی نیاز داشته باشد. او تاکید کرده بود که ترکیه در چارچوب توافق دفاعی سه‌جانبه میان آنکارا، ریاض و اسلام‌آباد، این نیاز‌ها را بررسی خواهد کرد.

فیدان همچنین توضیح داده بود که تدوین سازوکار‌ها و چارچوب‌های دفاعی مشترک برای مقابله با تحولات و رویداد‌های امنیتی منطقه در دست انجام است.

وزیر خارجه ترکیه در آن زمان از انتقال پیشنهاد‌ها و ابتکار‌هایی برای پایان دادن به درگیری‌ها به تمامی طرف‌های ذی‌ربط در منطقه خبر داده بود.

عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در هفتم اوت گذشته، در جریان نشستی با حضور محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، «توافق‌نامه دفاع مشترک مکه» را امضا کردند.

منبع: المیادین