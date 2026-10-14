باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه «طلوع ماه» با هدف معرفی مفاخر و چهره‌های ماندگار ایران، در سری جدید خود میزبان استادان و شخصیت‌های برجسته حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و هنری خواهد بود تا مخاطبان با زندگی، آثار، دستاوردها و دیدگاه‌های این چهره‌های تأثیرگذار بیشتر آشنا شوند.

این برنامه به میزبانی داریوش ارجمند، هنرمند پیشکسوت سینما و تلویزیون، در فضایی صمیمانه و گفت‌وگومحور، به بررسی مسیر زندگی، تجربیات حرفه‌ای، فعالیت‌های علمی و فرهنگی و نقش مهمانان در پیشرفت و اعتلای فرهنگ و دانش ایران می‌پردازد.

از جمله مهمانان این سری می‌توان به استاد محمود گلابچی در حوزه معماری، استاد حسین آذرنیوند در حوزه محیط زیست، استاد حسین اردکانی در حوزه هواشناسی و استاد جواد محقق در حوزه ادبیات اشاره کرد که هر یک در گفت‌وگویی تخصصی، به بررسی موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت خود و انتقال تجربیات و دیدگاه‌هایشان خواهند پرداخت.

همچنین در بخش‌های مختلف برنامه، مستندهای کوتاهی از زندگی، آثار و فعالیت‌های مهمانان پخش می‌شود تا در کنار گفت‌وگوها، تصویری جامع‌تر از جایگاه علمی و فرهنگی آنان به مخاطبان ارائه شود.

برنامه «طلوع ماه» به تهیه کنندگی رضا خوشدل و در گروه فرهنگ، تاریخ و هنر شبکه یک سیما تهیه شده و جمعه‌ها ساعت ۲۳ از این شبکه روی آنتن می‌رود.