باشگاه خبرنگاران جوان - آثار داستانی بخش مسابقه سینمای ایران این رویداد را هیاتی متشکل از همایون اسعدیان، هادی مقدم دوست، پانته‌آ پناهی‌ها، آرش رصافی، روزت قادری، آرمان فیاض و رضا فهیمی داوری می‌کنند. همایون اسعدیان (زاده ۱۳۳۷ در اصفهان)، کارگردان و فیلمنامه‌نویس سینمای ایران و رئیس خانه سینما است. او فارغ‌التحصیل رشته سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک است و فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۵۳ با ورود به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شرکت در کلاس‌های آموزش فیلم‌سازی آغاز کرد.

اسعدیان در کارنامه هنری خود ساخت آثاری همچون «طلا و مس»، «بوسیدن روی ماه»، «یک روز بخصوص»، «آخر بازی» و مجموعه تلویزیونی «لحظه گرگ و میش» را دارد. او همچنین در سال ۱۳۵۹ تجربه کوتاهی در بازیگری با فیلم «گفت هر سه نفرشان» داشته است. از جمله افتخارات او می‌توان به دریافت دیپلم افتخار بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم فجر برای فیلم «آخر بازی» اشاره کرد.

هادی مقدم‌دوست (زاده ۱۳۵۰ در تهران) کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس و مدرس سینمای ایران است. او فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۷۳ آغاز کرد و از چهره‌های شناخته‌شده سینمای ایران به شمار می‌رود که همکاری‌های متعددی با حمید نعمت‌الله داشته است. مقدم‌دوست در مقام کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس در آثاری همچون «سر به مهر»، «هیهات» و «عطرآلود» حضور داشته و نگارش فیلم‌نامه فیلم‌هایی مانند «بوتیک»، «بی‌پولی» و «آرایش غلیظ» را نیز در کارنامه خود دارد. او همچنین کارگردانی مجموعه تلویزیونی «سرباز» و همکاری در نگارش مجموعه‌هایی همچون «وضعیت سفید» را تجربه کرده است. از جمله افتخارات او می‌توان به دریافت سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی در بخش نگاه نو و دیپلم افتخار جشنواره فیلم فجر برای فیلم «سر به مهر» اشاره کرد.

پانته‌آ پناهی‌ها (زاده ۱۳۵۶ در تهران) بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، منشی صحنه و کارگردان اهل ایران است. او فارغ‌التحصیل رشته کارگردانی سینما از مؤسسه آموزش عالی سوره است و فعالیت هنری خود را با تئاتر و منشی‌گری صحنه آغاز کرد. پناهی‌ها در آثاری همچون «نفس»، «لاک قرمز»، «درخونگاه»، «خانوم»، «من دیگو مارادونا هستم» و «اروند» به ایفای نقش پرداخته است. از جمله نقش‌های شاخص او در تلویزیون و نمایش خانگی می‌توان به حضور در مجموعه‌های «بانوی عمارت»، «شهرزاد»، «خاتون» و «مرداب» اشاره کرد. او برای بازی در فیلم «نفس» موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از جشنواره فیلم فجر شده و دیپلم افتخار بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر برای فیلم «خانوم» را نیز در کارنامه دارد.

آرش رصافی (زاده ۱۳۵۰ در کرمانشاه) کارگردان و تدوین‌گر ایرانی است. او فارغ‌التحصیل کارشناسی کارگردانی و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی است و در زمینه ساخت فیلم‌های کوتاه و فعالیت‌های سینمایی سابقه دارد. رصافی همچنین مؤلف کتاب «رباعی سینما» با موضوع فیلم‌نامه کوتاه است. از جمله آثار او می‌توان به فیلم‌های «غبار»، «ورطه»، «تولد یک فیلم‌ساز»، «مرگ یک مترسک»، «کانی کاو»، «پرده سفید»، «تلفن»، «زمین»، «مسافر»، «صورتک‌ها»، «چای قندپهلو» و «بان لرزان» اشاره کرد.

روزت قادری (زاده ۱۳۴۸ در تهران) فیلم‌بردار و مستندساز ایرانی و از معدود زنان فعال در عرصه فیلم‌برداری سینمای ایران است. او فارغ‌التحصیل رشته سینما با گرایش فیلم‌برداری از دانشگاه هنر در سال ۱۳۷۳ است و فعالیت حرفه‌ای خود را در حوزه سینما و تولید آثار مستند و کوتاه ادامه داده است. قادری در سال ۱۳۷۲ شرکت و مدرسه فیلم‌سازی هیلاج را به همراه امیرشهاب رضویان تأسیس کرد و مدیریت این مجموعه را برعهده دارد. او فیلم‌برداری بیش از ۳۰۰ فیلم مستند و کوتاه و کارگردانی حدود ۳۰ فیلم کوتاه و مستند را در کارنامه هنری خود دارد. از جمله افتخارات او می‌توان به کسب عنوان بهترین تصویربردار در چهارمین جشنواره سیما در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ اشاره کرد. از آثار شاخص او نیز می‌توان به مستند «ماشین روز قیامت» و فیلم کوتاه «پرهوده» اشاره کرد.

منبع: ستاد خبری جشنواره فیلم کوتاه تهران