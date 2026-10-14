مراسم رونمایی از پوستر سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم رونمایی از پوستر سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان برگزار شد.

در این مراسم که صبح روز چهارشنبه ۲۲ مهر در فضای باز برپا شد مرضیه برومند دبیر جشنواره، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی، سیدمحمدرضا جوادی مدیرکل ارشاد استان همدان، مدیران جشنواره، مدیران فرهنگی استان و کودکان همدانی حضور پیدا کردند.

در ابتدای این مراسم محمدرضا جوادی در سخنان کوتاهی ضمن قدردانی از تلاش‌هایی که برای جشنواره شده است، گفت: امیدوارم با حضور خانم برومند جشنواره رنگ و بوی دیگری داشته باشد.

اتابک نادری دیگر سخنران این مراسم با اشاره به پیشینه غنی تاریخی همدان عنوان کرد: جشنواره در شهر و استان سرفراز همدان برگزار خواهد شد. برگزاری جشنواره با همت و همیاری مدیران همدانی محقق می‌شود، اما باید تاکید کنیم که این جشنواره که مزین به نام همدان است برای فردای ایران و متعلق به ایران است.

برومند دبیر جشنواره هم در سخنانی با ابراز خوشحالی از حضور در همدان یادآور شد: امیدوارم هرچه زودتر شاهد برگزاری جشنواره باشیم و بچه‌ها را در سالن‌های تئاتر ببینیم.

وی که از بچه‌های حاضر در مراسم دعوت کرده بود در کنارش حاضر شوند تا رونمایی پوستر انجام شود، تصریح کرد: با درود به روان پاک فرشته‌های میناب، لامرد و همه بچه‌هایی که در سراسر دنیا از جنگ آسیب دیده‌اند و جان نازنین‌شان از دست رفته است، پوستر جشنواره را رونمایی می‌کنیم و امیدواریم صلح و آرامش در ایران و جهان برقرار باشد و بچه‌ها فردایی بهتر داشته باشند. اگر حال بچه‌های امروز خوب باشد حال فردای ایران خوب خواهد بود.

پوستر سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان را مرضیه سرمشقی و رفعت هاشمی طراحی کرده‌اند. برومند طراحی این پوستر را بسیار ظریف دانست و ابراز امیدواری کرد کودکان و نوجوانان شاهد نمایش‌های دوست‌داشتنی و خوبی در این دوره از جشنوره باشند.

اجرای مراسم را علیرضا آقایی برعهده داشت و میلاد مرادی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، عاطفه زارعی مدیر کل امور کتابخانه‌ها، هنرمندان پیشکسوت تئاتر کودک و نوجوان همدان و دیگر مدیران استانی و شهرداری از دیگر حاضران در مراسم بودند.

منبع: ستاد خبری جشنواره

برچسب ها: جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان ، تئاتر کودک و نوجوان
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