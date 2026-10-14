عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با محکومیت ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان تاکید کرد:ممنوعیت حجاب در این کشور مقابله با حکم صریح قرآن است.

باشگاه خبرنگاران جوان- آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی پیش از ظهر چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه خود با انتقاد از تصمیم دولت جمهوری آذربایجان درباره ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی، این رویکرد را مغایر با اعتقادات دینی و هویت اسلامی و شیعی اکثریت مردم این کشور دانست و نسبت به پیامدهای مقابله با احکام اسلامی هشدار داد.



وی با اشاره به انتشار اخباری درباره طرح موضوع یا تحصیل یا حجاب برای دانش‌آموزان و دانشجویان محجبه در جمهوری آذربایجان، اظهار کرد: بسیار تأسف‌بار است که در کشوری با اکثریت مسلمان و شیعه، مسئولان به جای فراهم کردن زمینه برخورداری شهروندان از حقوق دینی خود، تصمیماتی اتخاذ کنند که با مبانی اسلامی سازگاری ندارد.



استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه حجاب از احکام صریح دین اسلام است، تصریح کرد: هرگونه مقابله با این حکم الهی، فراتر از یک تصمیم آموزشی یا اداری است و به اعتقادات دینی جامعه مسلمانان ارتباط پیدا می‌کند.



آیت‌الله فاضل لنکرانی با هشدار به مقام‌های جمهوری آذربایجان درباره عواقب چنین تصمیماتی، خاطرنشان کرد: اگر دولت این کشور واقعاً قصد مقابله با اسلام را داشته باشد، مردم در برابر این رویکرد موضع خود را مشخص خواهند کرد و علما و بزرگان دینی نیز در تبیین وظیفه مردم نقش‌آفرینی خواهند کرد.



مقابله با حجاب، مقابله با احکام الهی است



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به تلاش‌هایی که طی سال‌های گذشته برای محدود کردن حجاب در برخی کشورهای اروپایی صورت گرفته است، گفت: جریان‌های مخالف اسلام در طول دهه‌های گذشته تلاش کرده‌اند با محدودسازی مظاهر دینی، زمینه تضعیف اسلام را فراهم کنند و حجاب نیز به دلیل جایگاه ویژه‌ای که در معرفی و ترویج آموزه‌های اسلامی دارد، همواره در معرض چنین رویکردهایی قرار گرفته است.



وی با تبیین جایگاه حجاب در منظومه اعتقادی اسلام، افزود: حجاب تنها یک پوشش ظاهری نیست، بلکه بیانگر ارتباط انسان با خداوند متعال و تعهد به فرمان‌های الهی است و رعایت آن می‌تواند جلوه‌ای از پایبندی به تعالیم قرآن کریم و ارزش‌های اسلامی باشد.



این استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه مخالفت با حجاب به معنای مخالفت با یک دستور دینی است، اظهار کرد: هر فرد یا مجموعه‌ای که در هر نقطه از جهان در برابر این حکم قرآنی قرار بگیرد، در حقیقت با یکی از احکام روشن اسلام مخالفت کرده است.



آیت‌الله فاضل لنکرانی با انتقاد از رویکرد دولت جمهوری آذربایجان در قبال حجاب، این پرسش را مطرح کرد که چرا باید میان برخورداری زنان مسلمان از پوشش مورد اعتقادشان و امکان ادامه تحصیل آنان تعارض ایجاد شود و چرا مسئولان این کشور به جای بررسی منطقی موضوع، تصمیم به محدود کردن آزادی دینی دانش‌آموزان و دانشجویان محجبه گرفته‌اند.



وی همچنین با انتقاد از تبعیت مسئولان این کشور از سیاست‌های مخالف اسلام، تأکید کرد: مقام‌های جمهوری آذربایجان نباید بدون بررسی آثار و پیامدهای چنین تصمیماتی، رویکردهایی را بپذیرند که به محدود شدن اجرای احکام اسلامی منجر می‌شود.



حاکمان دین‌ستیز از گذشته عبرت بگیرند



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه با هشدار صریح به دولت جمهوری آذربایجان، خواستار عبرت گرفتن مسئولان این کشور از سرنوشت حاکمان دوران طاغوت شد و گفت: کسانی که در گذشته در جایگاه قدرت قرار داشتند و با دین و احکام الهی مقابله کردند، سرانجام با پیامدهای رفتار خود مواجه شدند و دولت آذربایجان نیز باید از این تجربه تاریخی درس بگیرد.



وی افزود: مسئولان جمهوری آذربایجان باید بدانند که مقابله با دین و قرار گرفتن در برابر احکام الهی، بدون تردید عواقب سنگینی برای آنان خواهد داشت و چنین رویکردی نمی‌تواند به نفع حاکمان و جامعه باشد.



آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به اعتراض‌های شکل‌گرفته در جمهوری آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب، از مردم این کشور به دلیل ایستادگی در برابر این تصمیم قدردانی کرد و خواستار تداوم اعتراض‌های آنان شد.



وی با بیان اینکه اعتراض به ممنوعیت حجاب صرفاً دفاع از یک خواسته شخصی نیست، اظهار کرد: مردم آذربایجان با اعتراض به این تصمیم، از یک حکم الهی دفاع می‌کنند و باید بدانند که خداوند متعال یاریگر کسانی است که برای پاسداری از احکام دین ایستادگی می‌کنند.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با تأکید بر اهمیت نقش مردم و علما در دفاع از ارزش‌های دینی، ابراز امیدواری کرد که اعتراض‌های مردمی بتواند زمینه بازنگری در این تصمیم و رفع محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان مسلمان را فراهم کند.



حجاب مانع تحصیل و پیشرفت زنان نیست



این استاد برجسته حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود، ادعای تعارض حجاب با تحصیل و پیشرفت زنان را رد کرد و گفت: حجاب نه‌تنها مانعی برای رشد علمی زنان نیست، بلکه می‌تواند زمینه حضور آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی را نیز فراهم کند.



وی افزود: رعایت حجاب به معنای محرومیت زنان از تحصیل، فعالیت علمی یا پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی نیست و زنان مسلمان می‌توانند با حفظ پوشش دینی خود، در مسیر کسب دانش و دستیابی به جایگاه‌های مهم علمی و مدیریتی گام بردارند.



آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در زمینه حضور زنان در عرصه‌های علمی و سیاسی، تصریح کرد: پس از انقلاب اسلامی، توانمندی زنان در دستیابی به مدارج بالای علمی و پذیرش مسئولیت‌های مهم سیاسی به‌خوبی نمایان شده است و این تجربه نشان می‌دهد که میان رعایت حجاب و پیشرفت زنان هیچ تعارضی وجود ندارد.



وی با تأکید بر صلاحیت زنان برای پذیرش مسئولیت‌های مهم، خاطرنشان کرد: زنان می‌توانند در عرصه‌های گوناگون علمی، اجتماعی و سیاسی نقش‌آفرینی کنند و برخورداری از پوشش اسلامی نباید به عنوان عاملی برای محدود کردن فرصت‌های آنان مورد استفاده قرار گیرد.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با انتقاد از سیاست‌هایی که حجاب را در برابر تحصیل قرار می‌دهند، تأکید کرد: مسئولان جمهوری آذربایجان باید به جای ایجاد محدودیت برای دختران مسلمان، امکان بهره‌مندی آنان از آموزش را در کنار پایبندی به اعتقادات دینی فراهم کنند.



آزادی باید شامل زنان محجبه نیز شود



آیت‌الله فاضل لنکرانی با انتقاد از برداشت‌های گزینشی از مفهوم آزادی، اظهار کرد: اگر آزادی به عنوان یک اصل مورد تأکید قرار می‌گیرد، باید حق زنان مسلمان برای انتخاب پوشش دینی خود نیز به رسمیت شناخته شود و نمی‌توان از آزادی سخن گفت، اما دختر مسلمانی را که قصد دارد با چادر و حجاب در محیط آموزشی حاضر شود، از این حق محروم کرد.



وی افزود: متأسفانه در برخی رویکردها، مفهوم آزادی از معنای واقعی خود فاصله گرفته است و حقوق زنان نیز به شکلی تفسیر می‌شود که به جای حمایت از انتخاب دینی آنان، زمینه محدودیت و محرومیتشان را فراهم می‌کند.



این استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت احترام به باورهای دینی زنان مسلمان، خاطرنشان کرد: نمی‌توان آزادی را به برخی رفتارها محدود کرد، اما برای افرادی که می‌خواهند بر اساس اعتقادات اسلامی خود زندگی کنند، محدودیت ایجاد کرد.



وی با اشاره به پیامدهای ممنوعیت حجاب در محیط‌های آموزشی، بر ضرورت توجه مسئولان جمهوری آذربایجان به حقوق دینی شهروندان مسلمان تأکید کرد و خواستار پایان دادن به محدودیت‌هایی شد که انتخاب پوشش اسلامی را در برابر ادامه تحصیل قرار می‌دهد.



مسئولان ایران ممنوعیت حجاب را محکوم کنند



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در پایان سخنان خود با محکوم کردن تصمیم دولت جمهوری آذربایجان درباره ممنوعیت حجاب، بر همراهی ملت ایران با مردم مسلمان این کشور تأکید کرد و خواستار واکنش مسئولان جمهوری اسلامی ایران در برابر این اقدام شد.



وی اظهار کرد: ملت ایران در کنار مردم آذربایجان قرار دارد و انتظار می‌رود مسئولان کشور نیز متناسب با توانایی‌ها و امکانات خود، نسبت به این تصمیم تذکر دهند و آن را محکوم کنند.



آیت‌الله فاضل لنکرانی با تأکید بر ضرورت دفاع از حقوق دینی مسلمانان، ابراز امیدواری کرد: مسئولان جمهوری آذربایجان در تصمیم خود تجدیدنظر کنند و زمینه برخورداری زنان مسلمان از آزادی دینی و رعایت حجاب در مراکز آموزشی فراهم شود.



وی در پایان بر ضرورت تحقق آزادی دینی در معنای واقعی آن تأکید کرد و خواستار حل هرچه سریع‌تر این مسئله شد.