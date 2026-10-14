رئیس اطلاعانت داخلی انگلیس، روسیه و ایران را به تشدید جنگ ترکیبی و افزایش تهدید‌های امنیتی علیه لندن و متحدانش متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «وال‌استریت ژورنال» گزارش داد که کن مک‌کالوم، رئیس سازمان اطلاعات داخلی انگلیس (MI۵)، تصویری تیره از ابعاد تهدید‌های پیش روی انگلیس و متحدان اروپایی آن ترسیم کرده و هشدار داده است که این کشور وارد «عصر جدیدی از امنیت ملی» شده است؛ عصری که در آن سازمان تحت مدیریت او بیش از هر زمان دیگری از پایان جنگ سرد، منابع خود را برای مقابله با تهدید‌ها اختصاص می‌دهد.

مک‌کالوم در سخنرانی سالانه خود درباره تهدیدها، اعلام کرد که «روسیه همچنان متجاوز اصلی است». به گفته او، کرملین به تشدید تلاش‌های خود در چارچوب جنگ ترکیبی علیه انگلیس و متحدانش ادامه می‌دهد، اما مراقب است از آستانه‌ای که واکنش مستقیم ناتو را در پی داشته باشد، عبور نکند.

او ادعا کرد که اخراج حدود هزار مقام روس از سفارتخانه‌ها از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین، «زرادخانه جهانی» کرملین را تضعیف کرده است؛ موضوعی که مسکو را به پرداخت پول به مجرمان برای اجرای دستوراتش سوق داده است.

این روزنامه همچنین در گزارش خود به نقل رئیس سازمان اطلاعات داخلی انگلیس مدعی شد که ایران نیز کارزار جنگ ترکیبی خود در انگلیس را گسترش داده است. بر اساس این ادعا، عملیات‌های مرتبط با ایران در سال گذشته به بیش از ۵۰ مورد بازداشت منجر شده که بسیاری از آنها جوامع یهودی را هدف قرار داده بودند؛ با این حال، برخی از این عملیات‌ها به سمت «اهداف دشوارتری مانند تاسیسات نظامی» تغییر جهت داده‌اند.

این گزارش پس از آن منتشر شده است که دو هفته پیش، آمریکا بمب‌افکن‌های خود را از پایگاه هوایی «فیرفورد» در انگلیس خارج کرد؛ اقدامی که پس از انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال حمله پهپادیصورت گرفت. اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، درباره این حادثه مدعی شده بود که «به احتمال بسیار زیاد، این حمله در ایران هماهنگ شده است».

وال‌استریت ژورنال در ادامه نوشت که مک‌کالوم همچنین درباره نقش هوش مصنوعی هشدار داده و گفته است این فناوری «رقابت سایبری میان مهاجمان و مدافعان را به‌شدت تشدید می‌کند». به گفته او، سازمان اطلاعات داخلی انگلیس افرادی را بازداشت کرده است که قصد داشتند از هوش مصنوعی برای توسعه روش‌های شناسایی و حمله استفاده کنند.

رئیس MI۵ بزرگ‌ترین خطر ناشی از سوءاستفاده از این فناوری را توانایی گروه‌های افراطی برای تولید «سلاح‌های زیستی» یا حتی طراحی «عوامل بیماری‌زای جدید» دانست. او در این‌باره گفت: «تاریخ بشر هیچ تجربه‌ای از مقابله با عاملی در اختیار ما نگذاشته است که از ما باهوش‌تر باشد و بتواند در تفکر از ما پیشی بگیرد.»

منبع: النشره

برچسب ها: ام آی 5 ، جنگ ترکیبی
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