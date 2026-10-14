باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی در نشست با جمعی از اعضا و فعالان مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان، با تأکید بر ضرورت صیانت از منافع اعضا، اصلاح ساختار صندوق و پیگیری مطالبات معلمان، افزود: اصلاح اساسنامه، تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده و فراهم‌کردن زمینه مشارکت نمایندگان فرهنگیان در ساختار صندوق از محورهای اصلی برنامه‌های در دست پیگیری است.

کاظمی با اشاره به موضوع ارزش مالکانه فرهنگیان، این مسئله را از مطالبات مهم اعضای صندوق دانست و گفت: تحقق این مطالبه نیازمند تعیین تکلیف حقوقی ماهیت صندوق و روشن‌شدن وضعیت مالکیت سرمایه آن است.

به گفته وی، اصلاح اساسنامه در همین راستا انجام و برای بررسی به دولت ارسال شده، اما این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفته و موضوع همچنان در مسیر پیگیری و رفت‌وبرگشت اداری قرار دارد.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان این‌که بدون حل مسائل حقوقی و ساختاری صندوق، دستیابی به راهکاری پایدار برای تحقق ارزش مالکانه با دشواری مواجه خواهد بود، تأکید کرد: هدف باید به‌گونه‌ای دنبال شود که حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته در آن به‌صورت دقیق دیده شود.

کاظمی یکی از مسائل اساسی صندوق ذخیره فرهنگیان را گسترش شرکت‌ها و پیچیدگی ساختار بنگاه‌داری آن دانست و گفت: رویکرد موردنظر مدیریت فعلی، کاهش تصدی‌گری مستقیم، ادغام هلدینگ‌ها، تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در بازار سرمایه است.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های تخصصی در مدیریت دارایی‌ها اظهار کرد : به‌جای اداره مستقیم شمار زیادی از شرکت‌ها، می‌توان از طریق سازوکارهای تخصصی سرمایه‌گذاری و خرید سهام شرکت‌های معتبر، زمینه مدیریت کارآمدتر دارایی‌های فرهنگیان را فراهم کرد.

کاظمی در عین حال بر ضرورت بررسی کارشناسی طرح‌های سرمایه‌گذاری و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های فاقد توجیه اقتصادی تأکید کرد و گفت: منابع صندوق باید در مسیر حفظ و افزایش منافع اعضا به کار گرفته شود.

تأکید بر سلامت مالی و جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های جدید

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به وجود پرونده‌های متعدد حقوقی به‌جامانده از سال‌های گذشته در مجموعه صندوق، تعیین تکلیف این پرونده‌ها را از اولویت‌های مدیریتی برشمرد و تأکید کرد: باید از ایجاد پرونده‌های جدید و تصمیم‌هایی که می‌تواند هزینه‌های حقوقی و مالی تازه‌ای به صندوق تحمیل کند، جلوگیری شود.

وی سلامت اداری، مالی و اخلاقی را از الزامات فعالیت در صندوق ذخیره فرهنگیان دانست و بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد مجموعه، رعایت ضوابط و استفاده از ظرفیت‌های نظارتی تأکید کرد.

کاظمی با اشاره به استقرار واحد حراست در مجموعه صندوق، نظارت بر عملکرد و صیانت از منابع را بخشی از مسئولیت مدیریت در قبال سرمایه فرهنگیان توصیف کرد.

آیین‌نامه انتخابات نمایندگان معلمان آماده شده است

کاظمی از آماده‌شدن آیین‌نامه انتخابات ۶ نماینده از جامعه فرهنگیان بر اساس اساسنامه صندوق خبر داد و گفت: زمینه برگزاری این انتخابات در حال پیگیری است.

وی به تقویت هیات امنا و هیات‌مدیره صندوق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و اقتصادی برای بررسی مسائل این مجموعه اشاره کرد و بر ضرورت انتصاب مدیران بر مبنای صلاحیت‌های حرفه‌ای و کارشناسی، به‌دور از توصیه‌ها و ملاحظات غیرتخصصی، تأکید کرد.

به گفته وزیر آموزش‌ و پرورش، تشکیل تیم‌های مشورتی و استمرار جلسات با فعالان و نمایندگان فرهنگیان نیز می‌تواند به انتقال مستقیم مطالبات اعضا، بررسی مسائل و تقویت پاسخ‌گویی مدیریت صندوق کمک کند.

سهم بازنشستگان در ارزش مالکانه باید دقیق مشخص شود

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه فرهنگیان بازنشسته نیز در شکل‌گیری و انباشت دارایی‌های صندوق نقش داشته‌اند، تصریح کرد : حقوق و سهم این گروه نباید در هیچ‌یک از الگوهای پیشنهادی برای اصلاح ساختار و تحقق ارزش مالکانه نادیده گرفته شود.

وی از تشکیل کارگروهی برای بررسی مسائل فرهنگیان بازنشسته خبر داد و گفت: موضوعاتی همچون معیشت، درمان، تکریم و استفاده از تجربه و ظرفیت حرفه‌ای بازنشستگان در دستور کار این کارگروه قرار دارد.

منبع: وزارت آموزش و پرورش