باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عامل مسلح دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در کرمان اعدام شد + فیلم

علی‌سینا مصطفوی، تروریست مسلح و عامل دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، صبح امروز در کرمان اعدام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌سینا مصطفوی تروریست مسلح و عامل دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی سوم، صبح امروز در کرمان به دار مجازات آویخته شد.

 

مطالب مرتبط
عامل مسلح دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در کرمان اعدام شد + فیلم
young journalists club

پایان مسیر خیانت؛ اعدام دو عامل جاسوسی برای رژیم صهیونیستی + فیلم

عامل مسلح دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در کرمان اعدام شد + فیلم
young journalists club

اعدام، مجازات حمله به حافظان امنیت + فیلم

عامل مسلح دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در کرمان اعدام شد + فیلم
young journalists club

حکم اعدام یکی از لیدر‌های مسلح کودتای دی در شهرکرد اجرا شد + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
جزئیات مجروحیت رهبر معظم انقلاب از زبان رئیس اورژانس + فیلم
۹۷۸

جزئیات مجروحیت رهبر معظم انقلاب از زبان رئیس اورژانس + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
کاهش مصرف سوخت در تهران پس از انتقال کارت سوخت به کارت بانکی + فیلم
۷۳۳

کاهش مصرف سوخت در تهران پس از انتقال کارت سوخت به کارت بانکی + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
حمله به شناور صیادی در سیریک سه مصدوم برجا گذاشت + فیلم
۵۸۹

حمله به شناور صیادی در سیریک سه مصدوم برجا گذاشت + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
 پیام کوبنده از یمن به ریاض؛ اگر حملات را متوقف نکنید، شما را به «عصر حجر بازمی‌گردانیم»! + فیلم
۴۷۵

 پیام کوبنده از یمن به ریاض؛ اگر حملات را متوقف نکنید، شما را به «عصر حجر بازمی‌گردانیم»! + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
جشن بزرگ ازدواج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران + فیلم
۳۵۵

جشن بزرگ ازدواج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha