عامل مسلح دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در کرمان اعدام شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0639\u0644\u06cc\u200c\u0633\u06cc\u0646\u0627 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0648\u06cc \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a \u0645\u0633\u0644\u062d \u0648 \u0639\u0627\u0645\u0644 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0640 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u062c\u0646\u06af \u062a\u062d\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0633\u0648\u0645\u060c \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062f\u0627\u0631 \u0645\u062c\u0627\u0632\u0627\u062a \u0622\u0648\u06cc\u062e\u062a\u0647 \u0634\u062f.\n\u00a0\n