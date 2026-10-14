باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بازسازی سریع خط تولید موشک و پهپاد پس از جنگ تحمیلی + فیلم

ایران موفق شد پس از جنگ به سرعت بخش‌های آسیب دیده دفاعی را بازسازی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شایان میرزایی، کارشناس دفاعی در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق سیما گفت: خط تولید موشکی و پهپادی ‌کشور هرگز متوقف نشد و ایران در حال بازسازی شبانه‌روزی است.

مطالب مرتبط
بازسازی سریع خط تولید موشک و پهپاد پس از جنگ تحمیلی + فیلم
young journalists club

 تاوان سنگین جنگ‌افروزی آمریکا؛ شوک هزینه‌ها به خانواده‌های آمریکایی! + فیلم

بازسازی سریع خط تولید موشک و پهپاد پس از جنگ تحمیلی + فیلم
young journalists club

عامل مسلح دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در کرمان اعدام شد + فیلم

بازسازی سریع خط تولید موشک و پهپاد پس از جنگ تحمیلی + فیلم
young journalists club

جزئیات مجروحیت رهبر معظم انقلاب از زبان رئیس اورژانس + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
جزئیات مجروحیت رهبر معظم انقلاب از زبان رئیس اورژانس + فیلم
۹۷۸

جزئیات مجروحیت رهبر معظم انقلاب از زبان رئیس اورژانس + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
کاهش مصرف سوخت در تهران پس از انتقال کارت سوخت به کارت بانکی + فیلم
۷۳۳

کاهش مصرف سوخت در تهران پس از انتقال کارت سوخت به کارت بانکی + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
حمله به شناور صیادی در سیریک سه مصدوم برجا گذاشت + فیلم
۵۸۹

حمله به شناور صیادی در سیریک سه مصدوم برجا گذاشت + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
 پیام کوبنده از یمن به ریاض؛ اگر حملات را متوقف نکنید، شما را به «عصر حجر بازمی‌گردانیم»! + فیلم
۴۷۵

 پیام کوبنده از یمن به ریاض؛ اگر حملات را متوقف نکنید، شما را به «عصر حجر بازمی‌گردانیم»! + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
جشن بزرگ ازدواج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران + فیلم
۳۵۵

جشن بزرگ ازدواج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha