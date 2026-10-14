بازسازی سریع خط تولید موشک و پهپاد پس از جنگ تحمیلی + فیلم

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u062f\u0641\u0627\u0639\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0646\u06af \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0641\u0642 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06af\u0641\u062a: \u062e\u0637 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc \u0648 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f\u06cc \u200c\u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0647\u0631\u06af\u0632 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0646\u0634\u062f \u0648 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0632\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647\u200c\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n