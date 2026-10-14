وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل در تهدیدی آشکار علیه غیرنظامیان لبنانی، از آوارگی یک میلیون شیعه، بمباران ضاحیه و ترور دبیرکل حزب‌الله سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل در جدیدترین لفاظی‌های خود حزب‌الله را تهدید کرد که اگر در کنار ایران وارد جنگ شود، این رژیم تروریستی ضربه‌ای سنگین به این جنبش وارد خواهد کرد؛ حمله‌ای که به ادعای او شامل آواره کردن یک میلیون شیعه، بمباران ضاحیه و ترور شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، خواهد بود.

کاتس همچنین در ادامه گزافه‌گویی‌های خود ادعا کرد که حزب‌الله در میدان نبرد نیز بهای سنگینی خواهد پرداخت و اراضی بیشتری را در جنوب لبنان، به‌ویژه در مناطق نبطیه و لیطانی، از دست خواهد داد.

شایان ذکر است که در یک سال گذشته، حملات هوایی رژیم تروریستی اسرائیل به لبنان با وجود توافق آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ ادامه یافت و مناطق مختلف این کشور، به‌ویژه جنوب لبنان، بارها هدف بمباران قرار گرفتند. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، تا اکتبر ۲۰۲۵ بیش از ۳۳۰ نفر در حملات این رژیم تروریستی پس از آتش‌بس شهید شدند.

با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس، حملات و نقض حاکمیت لبنان متوقف نشد. این روند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافت و سازمان ملل بارها درباره افزایش تلفات غیرنظامیان و خطر گسترش درگیری هشدار داد.

منبع: آر تی

برچسب ها: حزب الله لبنان ، جنوب لبنان ، وزیر جنگ اسرائیل
خبرهای مرتبط
بری: اسرائیل به هیچ توافقی پایبند نبوده است
تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان
دبیرکل حزب الله: مقاومت و ایستادگی تا عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان ادامه دارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تنش باکو با ترکیه بر سر محدودیت حجاب در مدارس
اسرائیلی‌ها با بالن مواد مخدر به اردن قاچاق می‌کنند
قرارداد ۸ میلیارد دلاری پنتاگون برای نوسازی ارتباطات هسته‌ای آمریکا
ادعای ترامپ: به‌زودی اکتشاف نفت و گاز در گرینلند را آغاز می‌کنیم
حمله به ساختمان آرامکو و زخمی شدن ۴ نفر در ریاض
مهندس سعودی به اتهام جاسوسی در آمریکا دستگیر شد
دیزل روسیه و سلاح‌های اوکراین؛ تناقض سیاست آمریکا
اعتراف دیرهنگام نتانیاهو به سفر رئیس اطلاعات مصر پیش از ۷ اکتبر
اختلاف امنیتی اسرائیل و امارات بر سر بازگشت فلای‌دبی
هزینه ۷۱ میلیارد دلاری انرژی، پاشنه آشیل تجارت ترکیه
آخرین اخبار
عمان برای توافق با ایران در انتظار نتیجه مذاکرات تهران و واشنگتن است
یمن از حمله موشکی به آرامکو و فرودگاه ملک خالد خبر داد
سقوط سود پالایشگاه‌های اروپا و زنگ خطر کاهش تولید
اختلاف امنیتی اسرائیل و امارات بر سر بازگشت فلای‌دبی
هزینه ۷۱ میلیارد دلاری انرژی، پاشنه آشیل تجارت ترکیه
تنش باکو با ترکیه بر سر محدودیت حجاب در مدارس
مهندس سعودی به اتهام جاسوسی در آمریکا دستگیر شد
حمله به ساختمان آرامکو و زخمی شدن ۴ نفر در ریاض
اعتراف دیرهنگام نتانیاهو به سفر رئیس اطلاعات مصر پیش از ۷ اکتبر
دیزل روسیه و سلاح‌های اوکراین؛ تناقض سیاست آمریکا
اسرائیلی‌ها با بالن مواد مخدر به اردن قاچاق می‌کنند
ادعای ترامپ: به‌زودی اکتشاف نفت و گاز در گرینلند را آغاز می‌کنیم
قرارداد ۸ میلیارد دلاری پنتاگون برای نوسازی ارتباطات هسته‌ای آمریکا
شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی دفتر مرکزی آرامکو در ظهران عربستان
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در تنگه هرمز
ادعای نتانیاهو: اسرائیل برای مقابله با هر سناریویی آماده است
وزیر خارجه عمان وارد پاکستان شد
روسیه سفیر بلژیک را احضار کرد
ترامپ: آمریکا به‌ زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت
سفارت آمریکا درباره سفر به عربستان هشدار داد
کاهش ۴۲ درصدی درآمد‌های قطر در نیمه نخست سال ۲۰۲۶
سخنگوی جدید کاخ سفید: از سفیر آمریکا در یونان خواستیم استعفا دهد
اتهام‌زنی رئیس سازمان امنیت داخلی انگلیس به ایران
یمن تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان را هدف مشروع اعلام کرد
لفاظی‌های صدراعظم آلمان علیه ایران
هشدار ائتلاف سعودی برای تخلیه منطقه شرکت نفت یمن در صنعا