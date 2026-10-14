باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل در جدیدترین لفاظی‌های خود حزب‌الله را تهدید کرد که اگر در کنار ایران وارد جنگ شود، این رژیم تروریستی ضربه‌ای سنگین به این جنبش وارد خواهد کرد؛ حمله‌ای که به ادعای او شامل آواره کردن یک میلیون شیعه، بمباران ضاحیه و ترور شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، خواهد بود.

کاتس همچنین در ادامه گزافه‌گویی‌های خود ادعا کرد که حزب‌الله در میدان نبرد نیز بهای سنگینی خواهد پرداخت و اراضی بیشتری را در جنوب لبنان، به‌ویژه در مناطق نبطیه و لیطانی، از دست خواهد داد.

شایان ذکر است که در یک سال گذشته، حملات هوایی رژیم تروریستی اسرائیل به لبنان با وجود توافق آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ ادامه یافت و مناطق مختلف این کشور، به‌ویژه جنوب لبنان، بارها هدف بمباران قرار گرفتند. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، تا اکتبر ۲۰۲۵ بیش از ۳۳۰ نفر در حملات این رژیم تروریستی پس از آتش‌بس شهید شدند.

با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس، حملات و نقض حاکمیت لبنان متوقف نشد. این روند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافت و سازمان ملل بارها درباره افزایش تلفات غیرنظامیان و خطر گسترش درگیری هشدار داد.

منبع: آر تی