رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) با مهند بوری، رئیس کل بانک مرکزی الجزایر، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) با مهند بوری، رئیس کل بانک مرکزی الجزایر، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، طرفین آخرین وضعیت مناسبات پولی، بانکی و تجاری میان دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. ارتقای سطح همکاری‌های مشترک اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل در راستای تقویت تعاملات تجاری دوجانبه از مهم‌ترین محور‌های این نشست بود.

رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در این دیدار با اشاره به اشتراکات تاریخی و سیاسی میان ایران و الجزایر، بر اراده جدی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تحکیم مناسبات اقتصادی با کشور‌های دوست و برادر تأکید کرد.

رئیس کل بانک مرکزی الجزایر نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار بر آمادگی کشورش برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و بانکی با ایران و لزوم پیگیری توافقات فیمابین در راستای منافع دو ملت تأکید کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: عبدالناصر همتی ، الجزایر ، صندوق بین المللی پول
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