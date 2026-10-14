باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) با مهند بوری، رئیس کل بانک مرکزی الجزایر، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، طرفین آخرین وضعیت مناسبات پولی، بانکی و تجاری میان دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. ارتقای سطح همکاری‌های مشترک اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل در راستای تقویت تعاملات تجاری دوجانبه از مهم‌ترین محور‌های این نشست بود.

رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در این دیدار با اشاره به اشتراکات تاریخی و سیاسی میان ایران و الجزایر، بر اراده جدی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تحکیم مناسبات اقتصادی با کشور‌های دوست و برادر تأکید کرد.

رئیس کل بانک مرکزی الجزایر نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار بر آمادگی کشورش برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و بانکی با ایران و لزوم پیگیری توافقات فیمابین در راستای منافع دو ملت تأکید کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت